دوري "أن بي ايه": ميامي هيت يخسر أديبايو الى أجل غير مسمى

لاعب ارتكاز ميامي هيت بام اديبايو الذي ساعد المنتخب الاميركي لكرة السلة على الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو سيخضع لجراحة في ابهامه الايمن في نهاية الاسبوع وستبعده الى اجل غير مسمى كما أعلن النادي الاربعاء

ميامي (أ ف ب) – سيغيب لاعب إرتكاز ميامي هيت بام أديبايو إلى أجل غير مسمى بعد أن يجري جراحة لإصلاح تمزق في أربطة الإبهام الأيمن بحسب ما أعلن النادي المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاربعاء.

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وذكر النادي انّ نجم ارتكازه الذي شارك في النسخة الاخيرة من مباراة كل النجوم سيخضع لعملية جراحية في نهاية الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد جدول زمني حول موعدته الى الملاعب بعد الجراحة.

وكان أديبايو ساعد المنتخب الاميركي على الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة في طوكيو، لكنه تعرّض لإصابة قوية الإثنين بمواجهة دنفر ناغتس التي انتهت بخسارة فريقه 111-120.

قدّم أخيرًا المستويات الافضل في مسيرته حيث بلغ معدله 18.7 نقطة و10.2 متابعات في المباراة الواحدة الى حدّ الآن هذا الموسم مع هيت الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية بـ 13 انتصارًا و8 هزائم.

وفي العام 2020، بلغ معدل أديبايو 17.8 نقطة و10.3 متابعات و4.4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، في موسم استثنائي للفريق بلغ فيه نهائي الدوري قبل ان يخسر من لوس أنجليس ليكرز في النهائي.

© 2021 AFP