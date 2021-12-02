رانغنيك يحصل على تصريح العمل لبدء مشواره مع مانشستر يونايتد

لندن (أ ف ب) – حصل الألماني رالف رانغنيك المدرّب المؤقت لمانشستر يونايتد على تصريح العمل في إنكلترا، وفق ما أعلن النادي الخميس.

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وسيتم تقديم رانغنيك (63 عامًا) أمام الإعلام يوم الجمعة، قبل أن يشرف على الفريق للمرة الاولى ضد مضيفه كريستال بالاس في الدوري الممتاز الاحد.

وجاء في بيان النادي "بعد أن أنجزت كل المعاملات، سنعقد مؤتمرًا صحافيًا شخصيًا مع رالف رانغنيك في أولد ترافورد في الساعة التاسعة من صباح يوم غد".

وكان يونايتد أعلن الاثنين عن تعيين رانغنيك مدربًا مؤقتًا خلفًا للمقال النروجي أولي غونار سولشاير، بانتظار حصوله على تصريح العمل بعد أن ترك منصبه كمدير للرياضة والتنمية في لوكوموتيف موسكو الروسي.

سيتولى مايكل كاريك إدارة الفريق للمباراة الثالثة تواليًا ضد أرسنال على ملعب أولد ترافورد مساء الخميس، بعد أن قاده الى فوز على فياريال في إسبانيا في دوري أبطال أوروبا وتعادل ضد تشلسي في لندن الاسبوع الماضي.

سيبقى رانغنيك مدربًا حنى نهاية الموسم قبل تولي دور استشاري لعامين إضافيين.

في سياق آخر، رأى كاريك أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سينجح في التأقلم مع أسلوب الضغط العالي المفضّل لدى رانغنيك.

منذ الإعلان عن وصول مدرب لايبزيغ السابق، أثيرت الشكوك حول قدرة رونالدو في سان الـ36 على التأقلم مع أفكاره الكروية: الضغط العالي والمستمر والهجمات المرتدة العمودية الفائقة السرعة.

وقال في ردّ على فكرة أن رونالدو قد لا يضغط على خصومه "إنها خرافة ربما. لقد لعب في العديد من الفرق على مر السنوات وكان ناجحًا في اللعب بأساليب مختلفة".

وتابع "استمر في تسجيل الاهداف مع كل فريق لعب معه وأنا متأكد أنه سيستمر في ذلك، ليس لدي أدنى شك"، مضيفًا أن "اللاعبين يتأقلمون. عليك أن تملك المهارات للعب بأساليب مختلفة. رالف يملك تاريخًا رائعًا على مدى فترة طويلة من الزمن ونجح في ذلك".

وأثار كاريك الجدل عندما أبقى رونالدو على دكة البدلاء خلال التعادل 1-1 الاسبوع الماضي ضد المضيف تشلسي في مباراة اعتمد خلالها الضغط، قبل أن يدخله في الشوط الثاني.

خرج رونالدو مباشرة الى نفق اللاعبين ما أثار تكهنات أنه غير سعيد بقرار كاريك، إلا أن الاخير ردّ على التكهنات "بدا وكأنه قرار كبير ولكن تحدثنا سويًا ولم يكن الأمر كذلك. كان كريستيانو متجاوبًا".

وتابع "كان في غرفة الملابس وكان رائعًا ودعم اللاعبين. عند الاستراحة تحدثت مع الفريق وكان يقوم بالإحماء لمدة 10 دقائق، وكان جاهزًا للدخول في الشوط الثاني، مضيفًا أن الناس يحاولون "قلب الامور بطريقة سلبية ولكن خلف الكواليس الأمر مختلف تمامًا".

© 2021 AFP