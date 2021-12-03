استقالة مدرب منتخب الصين لي تاي وتعيين لي شاوبنغ خلفاً له

وانغ زهاو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صور مؤرخة 5 كانون الثاني/يناير 2020 لمدرب منتخب الصين السابق لي تاي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بكين

بكين (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم الجمعة تعيين مدرب جديد للمنتخب الاوّل عقب استقالة لي تاي على خلفية تردي نتائج الفريق خلال تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

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وتسلّم مدرب نادي ووهان لي شاوبنغ المهام الفنية للمنتخب الصيني صاحب المركز الـ 74 عالمياً بحسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق للسلف والخلف أن شاركا معاً في مونديال 2002 بقميص المنتخب في المشاركة الأولى والأخيرة حتّى الآن للصين في نهائيات كأس العالم.

أفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم تعيين لي شاوبنغ لاعب الوسط السابق بعد "استشارات طويلة".

وعقدت الصين مهمة بلوغها كأس العالم في قطر عقب تراجع نتائجها في الدور الثالث الحاسم من التصفيات، وذلك بخسارتها أمام السعودية 2-3 في تشرين الأوّل/أكتوبر، قبل أن تتعادل مرتين توالياً أمام عُمان وأستراليا بالنتيجة ذاتها 1-1.

وتحتل الصين المركز الخامس برصيد 5نقاط من فوز وتعادلين وثلاث هزائم في المجموعة الثانية الّتي تضم ستة منتخبات، علماً ان أوّل منتخبين يتأهلان مباشرة إلى النهائيات في حين يخوض الثالث ملحقاً مع ثالث المجموعة الأولى لتحديد أي منهما سيخوض الملحق الدولي ضد خامس أميركا الجنوبية.

وتخوض الصين مباراتها المقبلة أمام اليابان في 27 كانون الثاني/يناير 2022 ضمن الجولة السابعة.

كما اتهم لي تاي من الاستفادة من منصبه كمدرب للصين من أجل الترويج لمنتوجات تجارية في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لي تاي، البالغ 44 عاماً والذي يشغل منصبه منذ عامين، حل بدلاً من الإيطالي مارتشيلو ليبي في تولي مهمة الاشراف على المنتخب الوطني.

وتخوض الصين جميع مبارياتها خارج أرضها على خلفية القيود المرتبطة بفيروس كورونا والتي تحدّ من الدخول والخروج من أراضيها.

© 2021 AFP