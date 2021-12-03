المفاوضات حول النووي الإيراني تتوقف مساء الجمعة لتقييم مقترحات طهران

فلاديمير سيميتشك ا ف ب

قصر كوبور الذي يستضيف محادثات الملف النووي الإيراني في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

طهران (أ ف ب) – ذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر دبلوماسية أن المفاوضات النووية الإيرانية التي استؤنفت في وقت سابق هذا الأسبوع ستتوقف الجمعة ليتاح للدول الأوروبية تقييم المقترحات التي قدمتها طهران.

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قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري الخميس إنه قدم اقتراحين لمحاولة إنقاذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في إطار المحادثات التي استؤنفت الإثنين في فيينا بعد انقطاع دام خمسة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) إنه "بعد تسليم نص الاقتراح الإيراني إلى مجموعة بي4+1 (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي، سيعقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة".

وأضافت أن "هذا الاجتماع طلب من الجانب الأوروبي قبل أن يعود ممثلوه إلى عواصمهم لمراجعة النص الذي اقترحته إيران".

أكد مصدران دبلوماسيان مقرهما فيينا هذه المعلومات لوكالة فرانس برس. ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر الجمعة.

وذكر دبلوماسي أوروبي أنه من المتوقع أن تستأنف المحادثات مطلع الأسبوع المقبل. وقال باقري إن الاقتراح الإيراني الأول "يلخص وجهات نظر الجمهورية الإسلامية بشأن رفع العقوبات والثاني يتعلق بأنشطة إيران النووية".

وأضاف "الآن يتعين على الجانب الآخر فحص هذه الوثائق والاستعداد للتفاوض مع إيران على أساس النصوص المقدمة".

استأنفت إيران والقوى العظمى الإثنين مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 حول النووي الإيراني الذي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الاتفاق بدأ ينهار عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه وأعاد فرض عقوبات على إيران.

© 2021 AFP