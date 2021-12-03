بطولة ألمانيا: صراع هالاند-ليفاندوفسكي في "كلاسيكر" دورتموند-ميونيخ

أندرياس غيبيرت تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – يبرز الصراع على قمة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم بين مهاجمي بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند في الـ "كلاسيكر" الذي يجمع بين المتصدر ووصيفه السبت في أبرز مباريات المرحلة الرابعة عشرة.

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يحلّ العملاق البافاري ضيفاً على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وفي جعبته نقطة إضافية عن دورتموند (31 مقابل 30)، على وقع التدابير الصارمة المتخذة بسبب فيروس كورونا الذي أرخى بخطورته على مباريات الدوري حيث سيقام "كلاسيكر" أمام أعداد تقلصت إلى 15 ألف متفرج خوفاً من تداعيات الجائحة، في حين تطالب العديد من الاصوات باقامة مباريات "بوندسليغا" خلف أبواب موصدة بسبب الموجة الرابعة التي تجتاح البلاد.

وضع مهاجم دورتموند الدولي النروجي هالاند (21 عاما) خلفه اصابة تعرض لها في وركه وابعدته عن الملاعب لفترة خمسة أسابيع، عندما سجل في مشاركته الاولى هدفاً "على الطاير" وساهم في فوز فريقه على فولفسبورغ 3-1 في المرحلة السابقة.

قال مدرب دورتموند ماركو روزه عن هدافه صاحب 19 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 10 في 7 مباريات في الدوري، إنه "يمنحنا الكثير من الطاقة، هو لاعب بامكانه أن يحسم المباريات".

وينطبق الامر ذاته على مهاجم بايرن ميونيخ ومتصدر ترتيب الهدافين ليفاندوفسكي الذي سجل 14 هدفاً في 13 مباراة والذي حلّ الاثنين ثانياً في جائزة الكرة الذهبية خلف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، برغم تسجيله 41 هدفاً في "بوندسليغا" خلال موسم 2020-2021 ما سمح له بتحطيم الرقم القياسي الذي كان بحوزة "المدفعجي" غيرد مولر نجم بايرن أيضاً.

ولم يتوقف "ليفا" عند هذا الحد، بل تابع في امتحان هذا الموسم على المنوال ذاته بتسجيله 25 هدفاً بقميص ناديه في مختلف المسابقات و5 بقميص منتخب بلاده.

يتسلح بايرن بفوزه على دورتموند في المواجهات الست الاخيرة بينهما، لكن متصدر الدوري سيفتقد للعديد من مفاتيح اللعب بسبب فيروس كورونا، حيث يستمر غياب يوزوا كيميش عن النادي البافاري كونه يقبع في الحجر الصحي في منزله بعدما جاءت نتيجة فحوصه إيجابية لفيروس كورونا.

في المقابل، يحوم الشك حول أهلية ليون غوريتسكا للمشاركة عقب مغادرته تمارين الفريق الخميس بسبب أوجاع في وركه.

من ناحيته، ما زال دورتموند ينتظر جواباً حول اللياقة البدنية للاعب وسطه الشاب الانكليزي جود بيلينغهام لمنحه الضوء الاخضر للمشاركة.

رأى لاعب خط الوسط الدولي السابق لوثر ماتايوس هذا الاسبوع أن عودة هالاند بعد خمسة أسابيع من الغياب بسبب الاصابة قد تساهم في إنهاء دورتموند لسلسلة نتائجه المتواضعة أمام بايرن.

وقال "يملك دورتموند فرصة لان هالاند عاد ولأن بايرن يفتقد لقائد مثل يوزوا كيميش".

ويأمل بايرن أن يخالف توقعات نجمه السابق في سعيه لاحراز لقب عاشر توالياً في "بوندسليغا" في أيار/مايو المقبل.

يشعر ماتيوس بالقلق من أن بايرن سيرغب في اغتنام الفرصة لتوسيع الفارق بينه وبين أبرز مطارديه، لذا أردف قائلاً "إذا كنت من المشجعين المشتركين، فيجب أن تأمل ألاّ يخسر دورتموند، لأن بايرن سيكون على بُعد أربع نقاط"، في حال تمكن من الفوز.

وهذا بالفعل ما يسعى إليه دورتموند، إذ يرغب في أن يقوده هالاند إلى فوز أوّل على أرضه أمام بايرن منذ عامين واسعاد الجماهير القليلة التي حصلت على فرصة مشاهدة المواجهة.

غير أن ذكريات الخسارة الأخيرة أمام عملاق بافاريا 1-3 في آب/أغسطس الماضي في نهائي الكأس المحلية، ما زالت تقض مضجع الفريق "الأسود والأصفر"، مع ثنائية للاعبه السابق ليفاندوفسكي.

قبلها، سجل هالاند هدفين في آذار/مارس الماضي ليضع فريقه في المقدمة بهدفين دون مقابل بعد تسع دقائق من صافرة البداية في ميونيخ، قبل أن يردّ ليفاندوفسكي بتسجيله ثلاثية من رباعية فريقه ليقلب الطاولة ويخرج فائزاً 4-2.

أصرّ الرئيس التنفيذي لبايرن وحارسه السابق أوليفر كان، على أن مهاجمه هو "أفضل مهاجم في العالم"، في حين كال ميسي، الفائز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته،المديح للمهاجم البولندي خلال حفل توزيع جوائز مجلة "فرانس فوتبول" الإثنين، وطالب المسؤولين عن الجائزة منحها لليفاندوفسكي على خلفية ما حققه موسم 2020-2021 بعد قرار إلغاء الجائزة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

قال الحارس السابق كان "روبرت ليفاندوفسكي مهاجم من الدرجة الأولى"، مشيراً إلى "السهولة التي يسجل بها الأهداف".

-لاعب تحت المجهر: فلوريان فيرتز-

يستقبل باير ليفركوزن الثالث مع 24 نقطة الوافد الجديد ومتذيل الترتيب غرويتر فورث السبت تحت هالة تألق لاعب وسطه الشاب ابن الـ 18 عاماً فلوريان فيرتز بعد تعافيه من اصابة في وركه.

افتتح لاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز التسجيل لفريقه أمام لايبزيغ 3-1 في المرحلة 13 من الدوري الالماني لكرة القدم روني هارتمان ا ف ب/ا ف ب

وبعدما ساهم في هدفين من ثلاثية فوز فريقه على سلتيك الاسكتلندي 3-2 ليضمن لليفركوزن بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، افتتح فيرتز التسجيل في الفوز على لايبزيغ 3-1 في الدوري السبت.

بدا واضحاً أن قرار ليفركوزن باراحة لاعبه الشاب لفترة 10 أيام في تشرين الثاني/نوفمبر للتعافي من اصابة في وركه، صب في مصلحته وبدأ يقطف ثمار سياسته الناجحة.

قال مدرب ليفركوزن السويسري جيراردو سيوان عن الفترة الرائعة التي يمر بها فيرتز "ما حصل صب في مصلحته. كان من المهم تقليص أعباء العمل عليه قدر الامكان".

-احصاءات مهمة-

65- فاز بايرن في 65 مباراة من أصل 129 خاضها أمام دورتموند الفائز في 34، مقابل 30 تعادلاً.

20- سجل ليفاندوفسكي 20 هدفاً في مرمى فريقه السابق دورتموند في 14 مباراة في الدوري منذ انتقاله إلى ملعب "أليانز أرينا" في عام 2014.

15-سجل بايرن 15 هدفاً في سلسلة انتصاراته الستة الاخيرة أمام دورتموند الذي هز شباك منافسه في سبع مرات.

© 2021 AFP