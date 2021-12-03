جائزة السعودية الكبرى: هاميلتون يتصدر أول جولتين من التجارب الحرة

أندري إساكوفيتش ا ف ب

تستصيف المملكة العربية السعودية سباقًا في بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الاولى في تاريخها، وذلك في مدينة جدة

جدة (أ ف ب) – حقق البريطاني لويس هاميلتون، حامل اللقب سبع مرات، الجمعة التوقيت الأسرع في الجولتين الاولى والثانية من التجارب الحرة للنسخة الاولى من جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الحادية والعشرين ما قبل الاخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي تستضيفها مدينة جدة في سباق ليلي الاحد.

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وحقق هاميلتون سائق مرسيدس زمن 1:29.018 دقيقة في الجولة الثانية، أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيًا، بعد أن أحرز 1:29.786 دقيقة في الاولى.

وحل الهولندي ماكس فيرستاين متصدر ترتيب السائقين الذي ستكون الفرصة سانحة أمامه للتويج باللقب الاحد في حال سارت النتائج لصالحه، في المركز الرابع في الجولة الثانية بعد أن حل خلف هاميلتون في الاولى.

وانتهت الجولة الثانية قبل خمس دقائق مما كان متوقعًا بعد حادث كبير تعرض له شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري عند المنعطف 22، بعد أن اصطدم بحواجز الأمان الجانبية ما أدى إلى أضرار بالغة بسيارته قبل أن يخرج سالمًا.

وقال بوتاس بعد الجولة الاولى إن "هذه الحلبة رائعة".

وبرغم صعوبة الحسم في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، مع ترجيح استمرار الصراع حتى جائزة أبو ظبي، سيكون بمقدور فيرستابن حسم اللقب الأوّل في مسيرته.

يتعيّن عليه رفع الفارق مع هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من ثماني نقاط إلى 26. وقد توّج فيرستابن هذا الموسم بتسعة سباقات مقابل سبعة لهاميلتون، ما يمنحه أفضلية بحال التعادل في النقاط.

ويمكن لفيرستابن (24 عامًا) حسم اللقب العالمي بحال فوزه في السعودية مع نقطة أسرع لفة وحلول هاميلتون خارج الخمسة الأوائل أو بحال حلوله في المركزين الأوّل أو الثاني تزامنًا مع تعثر سائق مرسيدس البالغ 36 عامًا.

على الورق، تميل كفة جائزة السعودية لمصلحة فريق مرسيدس. تتضمن الحلبة 27 منعطفًا بطول 6,174 كلم. يبلغ متوسط السرعة 252 كلم/ساعة تصل إلى ذروتها مع 322 كلم/ساعة، وهي الأعلى بين سباقات الطرق.

في ما يأتي نتائج الجولة الثانية:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.018 (22 عدد اللفات)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:29.079 (23)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:29.099 (22)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.213 (20)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:29.441 (21)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:29.555 (22)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:29.589 (24)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:29.597 (20)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:29.768 (22)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:29.772 (23)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:29.968 (22)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:30.004 (19)

انتونيو جوفيناتسي (إيطاليا/ألفا روميو) 1:30.110 (23)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:30.276 (24)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:30.442 (22)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:30.502 (22)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:30.506 (24)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:30.652 (20)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:31.039 (23)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:31.629 (20)

في ما يأتي نتائج الجولة الأولى:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.786 (21 عدد اللفات)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.842 (23)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:30.009 (24)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:30.263 (28)

انتونيو جوفيناتسي (إيطاليا/ألفا روميو) 1:30.318 (27)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:30.564 (26)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.600 (26)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:30.608 (25)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:30.842 (27)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:30.886 (25)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:30.960 (27)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:31.023 (29)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:31.029 (23)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:31.044 (25)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:31.099 (26)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:31.296 (26)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:31.343 (28)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:31.525 (24)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:31.821 (27)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:33.464 (23)

© 2021 AFP