دوري أن بي أيه: انتصاران قياسيان لكل من صنز وغريزليز

جاستن فورد غيتي/غيتي عبر ا ف ب

جارين جاكسون (رقم 13) خلال مباراة فريقه ممفيس غريزليز ضد ساكرامنتو كينغز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ممفيس، تينيسي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق كل من فينيكس صنز وممفيس غريزليز انتصاراً قياسياً الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الأول على صعيد الشخصي والثاني على مستوى "أن بي أيه"، بعدما تغلبا على ديترويت بيستونز 114-103 وأوكلاهوما سيتي ثاندر 152-79 توالياً.

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على ملعب "فوتبرينت سنتر"، حطم صنز رقمه القياسي الشخصي بتحقيقه فوزه الثامن عشر توالياً، ما سمح له في الانفراد بزعامة المنطقة الغربية والترتيب العام على حساب غولدن ستايت ووريرز الذي واجهه الإثنين وتغلب عليه 104-96 وسيلتقيه مجدداً الجمعة في سان فرانسيسكو.

وكان صنز عادل بانتصاره على ووريرز رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد الانتصارات المتتالية والذي حققه موسم 2006-2007، ثم نجح الخميس بتحطيمه بعدما حقق فوزه التاسع عشر في 22 مباراة خاضها هذا الموسم.

وخرج صنز منتصراً من مباراته وضيفه بيستونز القابع في ذيل المنطقة الشرقية والترتيب العام بأربعة انتصارات فقط مقابل 18 هزيمة، رغم غياب نجمه ديفن بوكر للمرة الأولى هذا الموسم نتيجة اصابته في المواجهة مع ستيفن كوري ورفاقه في ووريرز.

ويدين صنز بالانتصار الى مساهمة احتياطيه، إذ سجل كل من كام جونسون وكاميرون باين 19 نقطة وأضاف جافايل ماكغي 10، فيما تجاوز أربعة من لاعبيه الأساسيين حاجز العشر نقاط بعدما سجل ميكال بريدجز 18 ودياندري أيتون 17 مع 12 متابعة ولاندري شاميت 14 وكريس بول 12 ومثلها تمريرات حاسمة.

وعلى ملعب "فيديكس فوروم"، دون ممفيس غريزليز اسمه في تاريخ الدوري بعدما اكتسح ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق 73 نقطة 152-79، محققاً أكبر فارق في مباراة واحدة بعدما تفوق على ما حققه كليفلاند كافالييرز في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991 حين تغلب على ميامي هيت بفارق 68 نقطة.

كما حطم غريزليز رقمه القياسي من حيث عدد النقاط المسجلة في مباراة واحدة، وذلك قبل الوصول حتى الى نهاية اللقاء بعدما وضعه جون كونشار بسلة استعراضية في المقدمة بفارق 78 نقطة 145-67 قبل 3.02 دقيقة على النهاية.

وأشرك غريزليز جميع لاعبيه الـ12 في اللقاء، وتسعة منهم وصلوا الى حاجز العشر نقاط أو أكثر، على رأسهم جارين جاكسون جونيور الذي سجل 27 نقطة في غياب نجم الفريق جا مورانت بسبب الإصابة.

وحقق صاحب الأرض رقماً قياسياً شخصياً بعدما نجح في 62.5 بالمئة من محاولاته، وذلك بفضل جهود ديانتوني ميلتون (19 نقطة) والإسباني سانتي ألداما (18) وكونشار (17) الذين بدأوا أصلاً اللقاء على مقاعد البدلاء.

وللموسم الثاني توالياً، اختبر ثاندر هزيمة مذلة من هذا النوع بعدما خسر في الأول من أيار/مايو الماضي أمام إنديانا بايسرز بفارق 57 نقطة 95-152 في لقاء تخلف خلاله بفارق 67 نقطة.

وكانت هزيمة الخميس السادسة عشرة هذا الموسم لثاندر مقابل 6 انتصارات فقط، فيما حقق غريزليز انتصاره الثاني عشر في 22 مباراة.

وفي المباريات الأخرى، سقط ميلووكي باكس حامل اللقب أمام مضيفه تورونتو رابتورز 93-97، وفاز شيكاغو بولز على نيويورك نيكس 119-115، وسان أنتونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 114-83.

© 2021 AFP