كأس ديفيس: كراوتيا تقصي صربيا وديوكوفيتش وتبلغ النهائي

أوسكار دل بوسو ا ف ب

الصربيان نوفاك ديوكوفيتش وفيليب كراينوفيتش (أزرق) بعد خسارتهما ضد الكرواتيين ماتي بافيتش ونيكولا ميكيش في نصف نهائي كأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب في مدريد في 3 كانون الاول/ديسمبر 2021

مدريد (أ ف ب) – أقصى المنتخب الكرواتي نظيره الصربي ونجمه نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا من الدور نصف نهائي لكأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب، بفوزه عليه 2-1 الجمعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

إعلان اقرأ المزيد

وبلغت كرواتيا بطلة عامي 2005 و2018 النهائي للمرة الرابعة، حارمة صربيا حاملة اللقب في 2010 بقيادة ديوكوفيتش من نهائي ثالث.

وتلتقي كرواتيا في نهائي الاحد روسيا ونجمها دانييل مدفيديف الثاني عالميًا أو ألمانيا، اللتان تلتقيان السبت في مدريد.

وتقدمت كرواتيا 1-صفر بفوز بورنا غوجو المفاجئ على دوسان لايوفيتش، قبل أن يعادل دويكوفيتش بانتصاره على مارين تشيليتش في الثانية ليفرض مواجهة حاسمة في الزوجي جمعته الى جانب مواطنه فيليب كراينوفيتش ضد الثنائي الكرواتي المصنف أول في الزوجي عالميًا نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش، حسمها الاخير 7-5، 6-1.

وأمل ديوكوفيتش المتوج هذا العام بثلاث بطولات كبرى (أستراليا، رولان غاروس وويمبلدون) أن يختم الموسم بطريقة مثالية ويعوض خيبة خروجه من نصف نهائي دورة "ايه تي بي" الختامية الشهر الفائت.

وكان غوجو المصنف 279 عالميًا منح التقدم لكرواتيا بفوزه المفاجئ على لايوفيتش الثالث والثلاثين 4-6، 6-3، 6-2 في المباراة الاولى.

وعادل ديوكوفيتش الارقام بتفوقه على مارين تشيليتش الثلاثين عالميًا 6-4، 6-2 محققًا انتصاره الثامن عشر على الاخير في سجل المواجهات المباشرة بينهما مقابل اثنين فقط للكرواتي.

وحصل تشيليش على ثماني فرص لكسر إرسال "دجوكر" إلا أنه فشل في ترجمة أي منها بنجاح.

وحافظ ديوكوفيتش على سجله خاليًا من الهزائم في مباريات الفردي في كأس ديفيس منذ العام 2011.

وفي المباراة الحاسمة، كانت الكلمة الاخيرة لميكتيتش وبافيتش، حاملا لقب بطولة ويمبلدون وذهبية أولمبياد طوكيو هذا العام.

وقال بافيتش بعد المباراة "إنه فوز رائع، لعبنا ضد فريق صعب. نوفاك هو أفضل لاعب في العالم...نحن سعداء بالتأهل الى النهائي".

وشارك 18 منتخبًا في البطولة التي أقيمت في ثلاث مدن هي مدريد، تورينو الايطالية و وإنسبروك النمسوية وقسمت الى ست مجموعات من ثلاثة منتخبات.

واستضافت كل مدينة مجموعتين من أصل ست، في حين استقبلت مدريد مواجهتين في ربع النهائي مقابل واحدة لكل من تورينو وإنسبروك. أما الدوران نصف النهائي والنهائي فتستضيفهما العاصمة الإسبانية.

© 2021 AFP