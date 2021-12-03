وزير الإعلام اللبناني يؤكد أنه سيستقيل من أجل الخروج من الأزمة الدبلوماسية (اف ب)

أنور عمرو ا ف ب/ارشيف

بيروت (أ ف ب) – قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إنه سيستقيل الجمعة "لمنح لبنان فرصة" بعد أن أثارت تصريحاته بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج أدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع.

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وقال الوزير قرداحي لوكالة فرانس برس "سأستقيل بعد ظهر اليوم (...) لا أريد التشبث بهذا المنصب، اذا كان يمكنني ان أكون مفيدا، اريد ان أعطي فرصة للبنان".

طُرحت استقالة قرداحي منذ أسابيع ومن المتوقع أن تساعد في حل أزمة سياسية ودبلوماسية أصابت الحكومة اللبنانية بالشلل منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد مسؤول في رئاسة الجمهورية لوكالة فرانس برس أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من قرداحي يؤكد فيه أنه سيقدم استقالته.

يتزامن هذا القرار مع زيارة خليجية يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قاد الجهود الدولية لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها على الإطلاق.

بدأ ماكرون جولته التي تستغرق يومين من الإمارات على أن يزور بعدها قطر التي زارها ميشال عون مؤخرًا والمملكة العربية السعودية.

وأوضح قرداحي لوكالة فرانس برس إنه يأمل في أن تساعد استقالته إلى جانب زيارة ماكرون للخليج في كسر الجمود السياسي. وقال "إنه مطلب سعودي والآن مع زيارة إيمانويل ماكرون حان الوقت" لذلك.

وقال مسؤول رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته إن الاستقالة التي استبعدها قرداحي في البداية صار لا بد منها عندما التقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف أن "أخبر ماكرون ميقاتي قبل زيارة الخليج: إذا كنت تريدني أن أتحدث عن لبنان عندما أكون هناك، فعليك أن تعطيني شيئًا".

وتابع المصدر لفرانس برس "لم يقل ماذا يتوقع لكن ميقاتي فهم الأمر".

انتقد قرداحي التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن خلال مقابلة سُجلت قبل أن يُعين وزيرا لكنها بثت على التلفزيون اللبناني بعد ذلك.

وأثارت تصريحاته غضب السعودية والكويت والبحرين والإمارات التي ردت باستدعاء سفرائها من بيروت.

ومثلت هذه الخطوة ضربة للبنان الذي تشكلت حكومته في أيلول/سبتمبر بعد 13 شهرًا من الانتظار، وكان يُنتظر منها أن تقوم بإصلاحات كبيرة لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مدمرة.

© 2021 AFP