بطولة إسبانيا: إشبيلية يتقدم الى المركز الثاني مؤقتاً بفوزه على فياريال

كريستينا كويسلر ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط اشبيلية الارجنتيني لوكاس أوكامبوس يحتفل بعد تسجيله الهدف الاول لفريقه امام فياريال في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة 16 للدوري الإسباني لكرة القدم في 4 كانون الاول/ديسمبر

مدريد (أ ف ب) – تقدّم إشبيلية إلى المركز الثاني مؤقتاً، عقب فوزه المهم على حساب فياريال 1-صفر ضمن المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

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وتخطى إشبيلية حامل اللقب أتلتيكو مدريد الذي يواجه لاحقا ريال مايوركا، حيث بات يملك الأوّل 31 نقطة بفارق نقطتين فقط عن اتلتيكو الثالث (29). أما فياريال، فيحتل المركز الثاني عشر مؤقتاً برصيد 16 نقطة.

على ملعب رامون سانشيس بيسخوان، سجّل هدف الفوز لإشبيلية الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (16)، ليصبح على بعد خمس نقاط من ريال مدريد المتصجر.

يقدّم إشبيلية موسمًا مميزًا حتى الآن بقيادة المدرب أوناي إيمري، كما أنّ رابع الموسم الماضي، ينافس ايضًا بقوة على جبهة دوري أبطال أوروبا حيث يقاتل من أجل نيل بطاقة تأهل مع الثنائي ليل الفرنسي المتصدر (8) وريد بول سالزبورغ النمسوي الثاني (7) حيث يحتل الفريق الاسباني المركز الثالث بست نقاط قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وجاء هدف الفوز لإشبيلية مبكرًا عن طريق لاعب الوسط أوكامبوس إثر كرة رأسية وضعها في الزاوية اليمنى عقب تمريرة عرضية لمواطنه ماركوس أكونيا (16).

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