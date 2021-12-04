بطولة إنكلترا: وست هام يسقط المتصدر تشلسي ويضعه تحت رحمة سيتي وليفربول

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب

مهاجم وست هام جارود بوين يحتفل بهدفه في مرمى تشلسي 2-2 في الدوري الانكليزي على ملعب لندن في 4 كانون الاوّل/ديسمبر 0221

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حقق وست هام "العنيد" فوزاً متأخراً على جاره ومتصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم ضيفه تشلسي 3-2 الذي بات مهدداً بخسارة مركز الأوّل، السبت في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة عشرة.

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سجّل ثلاثية الفائز الأرجنتيني مانويل لانسيني (40 من ركلة جزاء) وجارود بوين (56) والبديل الكونغولي الديموقراطي آرثر ماسواكو (87)، وللخاسر المدافع البرازيلي تياغو سيلفا (28) ومايسون ماونت (44).

وبخسارته الأولى في تسع مباريات، تجمّد رصيد تشلسي عند 33 نقطة وبات مهدداً بفقدان الصدارة وتحت رحمة مطارديه المباشرين في حال فوز ليفربول الثالث (31) الذي يلعب لاحقاً على مضيفه ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي حامل اللقب المتأخر بفارق نقطة على مضيفه واتفورد في ختام مباريات السبت.

وعزّز وست هام مركزه الرابع مع 27 نقطة، ضامناً البقاء على الأقل لاسبوع في مركزه بعدما ابتعد عن أرسنال الرابع (23) الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون الإثنين في ختام هذه المرحلة، وتوتنهام (22) الذي يستقبل نوريتش سيتي الأحد.

وفشل تشلسي في تحقيق فوزه الثالث توالياً على فريق "الهامرز" في البريميرليغ، بعدما كان أسقطه مرتين في الموسم الماضي 3-صفر و1-صفر، كما مُني "بلوز" بخسارته الأولى في المراحل الثماني الاخيرة في الدوري وتحديداً منذ خسارته على أرضه امام حامل اللقب سيتي صفر-1 (حقق ستة انتصارات مقابل تعادلين).

في المقابل، استعاد رجال المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز توازنهم بعد خسارتين توالياً أمام ولفرهامبتون صفر-1 ومانشستر سيتي 1-2، وتعادل أمام برايتون 1-1 في المرحلة السابقة.

خاض تشلسي اللقاء من دون لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي الذي تعرض لاصابة في ركبته في مباراة الفوز على يوفنتوس الإيطالية في دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة قبل 10 أيام.

كما اضطر مدرب الفريق الالماني توماس توخل للتعامل مع غيابات الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش وبن تشيلويل، حيث من المرجح أن يغيب الأخير لأشر عدة.

على استاد لندن، سيطر الضيف على الشوط الاوّل وسنحت له فرصة أولى بعد 10 دقائق من صافرة البداية بتسديدة من 25 متراً للاعبه ريس جيمس التقطها الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي، رداً على فرصة لفريق وست هام بعد تمريرة عرضية من اليسار من الجامايكي ميكايل انطونيو في منطقة الجزاء تابعها التشيكي توماس سوتشيك المتفوق على المدافع سيلفا رأسية بمحاذاة القائم (9).

افتتح تشلسي التسجيل عبر سيلفا نفسه بعد ركلة ركنية من ماونت تابعها البرازيلي رأسية إلى يسار الحارس الذي ارتمى للجهة الصحيحة ولمس الكرة بأصابع يده، لتدخل المرمى بعدما اصطدمت بالقائم (28)، قبل أن يتحوّل سيلفا بعد دقيقة لمنقذ لفريقه أمام تسديدة المدافع التشيكي فلاديمير تسوفال شتتها من أمام خط المرمى بعدما عجز الحارس السنغالي إدوار مندي عن صدها.

ووقع مندي في المحظور بعد تمرير خلفية من الإيطالي جورجينيو وضغط من بوين، ففضل الدولي السنغالي محاورة لاعب وست هام بدلاً من تشتيت الكرة، ففشل في ذلك ليرتكب خطأ على بوين ويمنح ركلة جزاء ترجمها الأرجنتيني لانسيني إلى هدف التعادل (40).

وعاد تشلسي إلى المقدمة بعد لعبة مشتركة بدأها روبن لوفتوس-تشيك من الوسط إلى المغربي حكيم زياش على الجهة اليسرى ليمرر عرضية طويلة إلى المندفع ماونت الذي تابعها بتسديدة رائعة على "الطاير" أرضية في شباك الحارس فابيانسكي (44).

استهل تشلسي الشوط الثاني من دون مهاجمه الألماني كاي هافيرتس المصاب في الاوّل، ليحل بدلاً منه العائد من الاصابة بدوره البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما خسر وست هام مدافعه الفرنسي كورت زوما للاصابة في الدقيقة 71.

وعاد وست هام إلى أجواء اللقاء بتسديدة من خارج المنطقة من بوين أرضية استقرت في الشباك (56).

وأجرى توخل تبديلين لمنح جرعة من الثقة لفريقه، فأخرج زياش (64) والاسباني ماركو ألونسو (72) وأدخل كالوم هدسون أودوي والأميركي كريستيان بوليسيك، غير أن وست هام كاد يسجل الثالث إلاّ أن بوين وصل متأخراً من دون أن يتمكن من هز الشباك الخالية من حارسها (75)، قبل أن يخطف البديل ماسواكو هدف الفوز من تسديدة-تمريرة على الجهة اليسرى خالفت التوقعات وخدعت الحارس مندي المتقدم عن مرماه ليفشل في صدها (87).

© 2021 AFP