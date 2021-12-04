غوتيريش يدعو السودان إلى احترام الإعلام وحرية التعبير

جون مينتشيللو تصوير مشترك/ا ف ب

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر 2021.

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير أرسِل الجمعة إلى مجلس الأمن، السلطات السودانيّة إلى "احترام حرّية التعبير والصحافة" في بيئة رأى أنها تصبح "أكثر فأكثر عداءً للصحافيّين".

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وقال في هذه الوثيقة الفصليّة التي لم تُنشر بعد وحصلت عليها وكالة فرانس برس "أكرّر دعوتي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا، وإلى وقف اعتقال زعماء ونشطاء المعارضة السياسية. مَن وُجهت إليهم تهم، يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة".

وأضاف "لا يزال مستقبل الانتقال السوداني غير مؤكّد"، معتبرا أنّ الانقلاب العسكري قد "يعرقل الإنجازات المهمّة التي تحقّقت على الجبهتين الدوليّة والاقتصاديّة" ويحرم السودان من تخفيف الدين ومن المساعدات التي "يحتاجها بشدّة".

وتابع "يجب على جميع الأطراف بذل جهود منسّقة للتفاوض من أجل حلّ فعّال للقضايا العالقة بطريقة شاملة وبطريقة يراها الشعب السوداني وشركاؤه شرعيّة".

وندّد غوتيريش بتقارير حول "استخدام القوّات الأمنيّة والعسكريّة الذخيرة الحيّة ضدّ متظاهرين سلميّين ما تسبّب في سقوط قتلى وجرحى"، مشددا على أنّ "هذا غير مقبول".

وحضّ السلطات السودانيّة على "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى احترام الحقّ في الحياة وحرّية التعبير والتجمّع السلمي".

© 2021 AFP