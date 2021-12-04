كأس العرب: المغرب قاب قوسين من ربع النهائي برباعية في الأردن

المدافع المغربي محمد الشيبي ساجداً بعد تسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده أمام الأردن على استاد أحمد بن علي ضمن بطولة كأس العرب في 4 كانون الأول/ديسمبر 2021

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب