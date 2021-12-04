كأس ديفيس: روسيا تقصي ألمانيا وتبلغ النهائي لملاقاة كرواتيا

بيار-فيليب ماركو ا ف ب

مدريد (أ ف ب) – تغلبت روسيا على ألمانيا بقيادة نجميها دانييل مدفيديف وأندري روبليف، وبلغت السبت في مدريد نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب لتضرب موعداً الأحد مع كرواتيا في النهائي.

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واستهل روبليف المصنف خامساً عالمياً مواجهة نصف النهائي بفوزه على دومينيك كوبفر 6-4 و6-صفر في خمسين دقيقة، ثم حسم مدفيديف الثاني عالمياً المواجهة بفوزه على يان-لينارد شتروف الـ61 عالمياً 6-4 و6-4.

وباتت مباراة الزوجي هامشية، لتخوض روسيا التي تلعب تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة المضرب بسبب فضائح تنشط ممنهج، النهائي السادس لها على أمل احراز اللقب مرة ثالثة بعد 2002 و2006.

وكان منتخب كرواتيا أقصى نظيره الصربي ونجمه نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا من الدور نصف النهائي، بفوزه عليه 2-1 الجمعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبلغت كرواتيا بطلة عامي 2005 و2018 النهائي للمرة الرابعة، حارمة صربيا حاملة اللقب في 2010 بقيادة ديوكوفيتش من نهائي ثالث.

وشارك 18 منتخبًا في البطولة التي أقيمت في ثلاث مدن هي مدريد، تورينو الايطالية وإنسبروك النمسوية وقسمت الى ست مجموعات من ثلاثة منتخبات.

واستضافت كل مدينة مجموعتين من أصل ست، في حين استقبلت مدريد مواجهتين في ربع النهائي مقابل واحدة لكل من تورينو وإنسبروك. أما الدوران نصف النهائي والنهائي فتستضيفهما العاصمة الإسبانية.

وتحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي مع 32 لقباً مقابل 28 لأستراليا و10 لكل من فرنسا وبريطانيا.

© 2021 AFP