كاميرونيان يرافقان البابا إلى إيطاليا بعد أن تقطعت بهما السبل في المنطقة العازلة في نيقوسيا

روي عيسى ا ف ب

دانيال إيجوبي (شمال) وغرايس إنجي (يمين) المهاجران الكاميرونيان العالقان في المنطقة العازلة في نيقوسيا منذ 6 أشهر في صورة التُقطت في 3 كانون الأول/ديسمبر 2021

نيقوسيا (أ ف ب) – ينتقل كاميرونيان تقطعت بهما السبل لأشهر في المنطقة العازلة الفاصلة بين جزأي جزيرة قبرص المقسمة، مع مجموعة من 50 مهاجرًا، إلى إيطاليا في ختام زيارة للبابا فرنسيس إلى نيقوسيا استمرت يومين.

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وقال دانيال إيجوبي (20 عاما) لدى مغادرته كنيسة الصليب المقدس في العاصمة القبرصية والتي أقام البابا في داخلها صلاة مسكونية مع المهاجرين، "هذا أسعد يوم في حياتي". وأضاف "أشكر للبابا كل ما فعله".

وكان إيجوبي قد علق مع غرايس إنجي (24 عاما) منذ نهاية أيار/مايو في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في نيقوسيا، آخر عاصمة منقسمة في العالم.

وقبرص مقسومة منذ أن غزا الجيش التركي شمالها عام 1974 ردا على محاولة انقلاب نفّذها قبارصة يونانيون قوميون أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان.

عند وصولهما إلى "جمهورية شمال قبرص التركية" (المعلنة أحاديا والتي لا تعترف بها سوى أنقرة) ، حاول الشابان الكاميرونيان عبور الخط الفاصل في نيقوسيا في 24 أيار/مايو، على أمل الحصول على حق اللجوء في جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا والعضو في الاتحاد الأوروبي. لكن السلطات القبرصية طردتهما.

وظل المهاجران عالقين منذ ذلك الحين بين نقطتي تفتيش في "المنطقة العازلة" المسيجة بأسلاك شائكة والتي تفصل شمال الجزيرة عن جنوبها.

وبما أن "جمهورية شمال قبرص التركية" ليس لديها نظام لجوء، كانت سلطاتها ستعتبر الكاميرونيَين غير نظاميَين وستُرحّلهما إلى وطنهما في حال حاولا العودة أدراجهما إلى الشمال.

خلال الأشهر الستة الأخيرة، تمكن المهاجران من البقاء على قيد الحياة بفضل مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدة منظمات قبرصية غير حكومية قدّمت لهما الطعام والبطانيات والمساعدة القانونية.

"مبادرة مهمّة"

يصطحب البابا الذي جعل من مسألة الهجرة محور زيارته إلى قبرص، 50 مهاجرًا بينهم 10 معتقلين في وضع غير قانوني معه إلى إيطاليا، بحسب نيقوسيا.

شكرت وزارة الداخلية القبرصية البابا على "مبادرته المهمّة"، مؤكدةً أن الكاميرونيَين "العالقَين في المنطقة العازلة" الفاصلة بين شطري الجزيرة المنقسمة هما بين المهاجرين الذين ينتقلون مع الحبر الأعظم إلى الفاتيكان.

واتّهمت الوزارة أيضًا تركيا بـ"استغلال الهجرة في قبرص" داعيةً "الشركاء الأوروبيين" إلى إبداء "التضامن" مع نيقوسيا في مواجهة "الصعوبات المرتبطة بالتدفق المتزايد للمهاجرين".

أكدت المتحدثة باسم المفوضية السابقة لشؤون اللاجئين في قبرص أن وضع المهاجرين الذين يعبرون الخطّ الفاصل بين شطري الجزيرة "مقلق للغاية"، مشيرةً إلى أن هؤلاء يواجهون رفض السلطات تلقي طلبات لجوئهم، ما يدفعهم إلى "اللجوء لمهرّبين" لعبور الحدود.

دعا البابا فرنسيس الجمعة في صلاة مسكونية أقامها أمام مهاجرين في نيقوسيا، العالم إلى عدم التغاضي عن ممارسات "العبودية" و"التعذيب" التي يتعرض لها المهاجرون في المخيمات، مقارنا بينها وبين ما حصل خلال الحرب العالمية الثانية.

وسبق للبابا أن نقل معه إلى الفاتيكان في العام 2016 من جزيرة ليسبوس اليونانية التي تُعتبر نقطة دخول المهاجرين الرئيسية إلى أوروبا، ثلاث عائلات سورية مسلمة مهاجرة بشكل غير قانوني.

تؤكد جمهورية قبرص أن نحو 10 آلاف مهاجر غير قانوني وصلوا في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى أراضيها معظمهم من شمال الجزيرة.

وتقول السلطات إن قبرص التي تعدّ مليون نسمة لديها اليوم العدد الأكبر من طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون نسبة الى عدد سكانها، بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

© 2021 AFP