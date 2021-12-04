هجوم طعنا في وسط القدس ومقتل منفذه (الشرطة ومسعفون)

قوات امن اسرائيلية خارج بوابة دمشق في القدس القديمة بعد هجوم بسكين نفذه فلسطيني قبل ان يقتل في الرابع من كانون الاول/ديسمبر 2021

القدس (أ ف ب) – نفذ فلسطيني السبت هجوما بسكين في وسط القدس أسفر عن إصابة شخص واحد على الاقل قبل أن يُقتل بأيدي قوات الامن الاسرائيلية، وفق ما افادت الشرطة الاسرائيلية ومسعفون.

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وقالت الشرطة الاسرائيلية "قرابة الساعة 16,30 (...) طعن مهاجم أحد العابرين قرب باب دمشق في القدس الشرقية ثم حاول طعن ضابط في شرطة الحدود"، لافتة الى "تحييد" المهاجم.

وافاد الهلال الاحمر الفلسطيني فرانس برس ان المهاجم الفلسطيني قتل، كما شاهد مصور لفرانس برس في المكان جثته ممددة قرب باب دمشق في القدس القديمة.

وقالت منظمة نجمة داود إن الجريح يهودي في العشرين من عمره نقل الى المستشفى "في حال تراوح بين المعتدلة والخطيرة".

واظهرت صور لشهود عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطيني جريحا وممددا على الارض قبل ان يطلق عليه عنصر امني اسرائيلي النار مرتين على الاقل من على بعد بضعة امتار.

وقال الضابط في الشرطة أمير كوهين "اعلن دعمي الكامل للقوات التي ردت كما ينبغي على هذا الحادث وقامت بتحييد الارهابي ومنعت اعتداءات اخرى على قوات الامن والمدنيين في المنطقة".

وشهدت القدس والضفة الغربية المحتلة واسرائيل منذ تشرين الاول/اكتوبر 2015 وطوال اشهر هجمات على اسرائيليين غالبا ما نفذها شبان فلسطينيون في شكل منفرد. ومذاك، تراجعت هذه الهجمات لكنها لا تزال تقع في شكل متقطع.

وقتل اسرائيلي يتحدر من جنوب افريقيا اسمه الياهو كاي (25 عاما) واصيب ثلاثة آخرون في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في هجوم بسلاح ناري نفذه فلسطيني ينتمي الى حركة حماس في المدينة القديمة بالقدس.

ونفذت القوات الاسرائيلية عملية في مخيم للاجئين في القدس الشرقية يقيم فيه المهاجم، وادى ذلك الى اندلاع مواجهات في المكان مع فلسطينيين.

ومساء السبت، اتهم المتحدث باسم حماس محمد حمادة في بيان مقتضب الشرطة الاسرائيلية بأنها "تعمدت اطلاق النار بوحشية على فلسطيني مصاب".

© 2021 AFP