الرئيس الايراني يؤكد أنه يعمل على رفع العقوبات المفروضة على بلاده

طهران (أ ف ب) – تعهد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بمواجهة مشاكل ايران الاقتصادية والعمل على رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجريت معه الأحد بمناسبة مرور 100 يوم على وصوله الى سدة الحكم.

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ويقدم رجل الدين المحافظ الذي تولى منصبه في آب/اغسطس نفسه على أنه مكافح للفساد ونصير للفقراء، وقد وضع التضخم وارتفاع الاسعار والتهرب من الضرائب ضمن التحديات الكبرى التي تواجهها حكومته.

وقال خلال المقابلة "الحكومة تقوم بكل شيء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وأضاف أنه "تتم متابعة مسألة رفع العقوبات بقوة"، في إشارة الى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع القوى الكبرى عام 2015 وخففت بموجبه العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وبدأ الاتفاق في الانهيار عام 2018 مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه وإعادة فرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الاسلامية، ما دفع بإيران الى التراجع عن التزاماتها.

واستؤنفت المفاوضات في فيينا الاثنين الماضي بعد توقف أعقب انتخاب رئيسي في حزيران/يونيو.

وقال رئيسي "الناس يعلمون بشكل جيد كيف كان الوضع عليه في البلاد عندما توليت مقاليد الحكم".

© 2021 AFP