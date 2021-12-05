السجن لخمسة مسؤولين ادينوا بالتسبب بوفاة 10 مرضى انقطع عنهم الاكسجين في مستشفى حكومي

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لمستديرة وطرق مقفرة في عمان في 28 آب/أغسطس 2020 خلال فترة حظر التجول ضمن تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

عمان (أ ف ب) – حكمت محكمة أردنية الأحد بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين بعد ادانتهم بالتسبب بوفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي في آذار/مارس الماضي.

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وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبد الرزاق الخشمان واربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات، على ما افادت مراسلة فرانس برس من قاعة المحكمة.

وادين هؤلاء ب"جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات"، بينما برأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين.

والقرار قابل للطعن خلال عشرة أيام.

وقد توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 آذار/مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كلم شمال غرب عمان) بعد انقطاع الأكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

وفي الأيام اللاحقة اعلنت وفاة اربعة آخرين نتيجة الحادثة.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي اثارت غضبا واسعا، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

واعلنت الحكومة مساء نفس اليوم إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن "التقصير" واصفة ما حدث ب"خطأ جسيم فادح غير مبرر".

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبّب بوفاة".

وشهدت مدن اردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط.

© 2021 AFP