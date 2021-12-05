بطولة ألمانيا: لايبزيغ يتخلى عن خدمات مدربه الأميركي مارش

أود أندرسن اف ب/ارشيف

الأميركي جيسي مارش مدرب لايبزيغ الألماني قبل اتكلاق مباراة فريقه ضد ضيفه كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 28 أيلول/سبتمبر 2021.

برلين (أ ف ب) – أعلن نادي لايبزيغ الأحد التخلي عن خدمات مدربه الأميركي جيسي مارش بسبب البداية المخيبة للموسم سواء في الدوري الألماني أو مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وقال وصيف بطل الموسم الماضي على حسابه في "تويتر": "نادي لايبزيغ وجيسي مارش توصلا الى اتفاق لوضع حد لتعاونهما بأثر فوري".

وجاء قرار الإقالة بعد يومين من الخسارة أمام المضيف أونيون برلين 1-2 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المحلي، هي الثالثة تواليا والسادسة هذا الموسم في البوندسليغا، مما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الحادي عشر بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وكان رئيس النادي أوليفر مينتسلاف قال غاضبا عقب الخسارة الجمعة "لقد قدمنا أداءً كارثيًا".

وأضاف "علينا تحليل الموقف والتفكير فيما يتعين علينا القيام به، بما في ذلك مع المدرب" ممهدا الطريق بوضوح نحو الإقالة.

وتراجع مستوى لايبزيغ بشكل كبير هذا الموسم بعد رحيل مدربه الشاب يوليان ناغلسمان الى تدريب بايرن ميونيخ.

وهي المرة الأولى التي يقيل فيها لايبزيغ مدربا لفريقه منذ صعوده إلى دوري الأضواء عام 2016.

وحل لايبزيغ وصيفا في موسمه الأول في البوندسليغا (2016-2017) ثم الموسم الماضي وثالثا موسمي 2018-2019 و2019-2020 وسادسا موسم 2017-2018.

وكان مارش الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس "كوفيد-19"، تحدث الخميس عبر الفيديو قائلا: "لقد ارتكبت أخطاء بالتأكيد"، مضيفا "أعلم أن هناك أسئلة حول عملي، وهذا طبيعي".

ويحتل لايبزيغ المركز الثالث في المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا وفقد آماله بالتأهل الى الدور ثمن النهائي بعدما حسم مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي بطاقتي المجموعة.

ويتفوق الفريق الألماني بالمواجهتين المباشرتين على كلوب بروج البلجيكي صاحب المركز الأخير ومنافسه على بطاقة مواصلة المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويلعب لايبزيغ مع ضيفه مانشستر سيتي، وكلوب بروج مع كضيفه باريس سان جرمان الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

© 2021 AFP