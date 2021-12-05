بطولة فرنسا: رين يستعيد الوصافة بخماسية في مرمى سانت إتيان بينها ثلاثية لتيرييه

مهاجم رين مارتان تيرييه (يمين) يحتفل بهزه شباك سانت إتيان بثلاثية (5-صفر) في الدوري الفرنسي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – استعاد رين المركز الثاني بفوزه الكبير على مضيفه سانت إتيان بخماسية نظيفة بينها ثلاثية لمهاجمه مارتان تيرييه الأحد على ملعب "جوفروا غيشار" في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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وحسم رين نتيجة المباراة في شوطها الأول بفضل ثنائية تيرييه في الدقيقتين 22 و28 بتمريرتين حاسمتين من لاعب الوسط الكرواتي لوفرو ماير، وهدف ثالث بالنيران الصديقة لمدافع أصحاب الأرض إيفان ماسون بالخطأ في مرمى فريقه (45).

وعزز تيرييه بهدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه مطلع الشوط الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من ماير أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الإنكليزي إتيان غرين (48).

وهو الهاتريك الأول لتيرييه في مسيرته الاحترافية مع الاندية (ليل وسترراسبوغ وليون ورين)، فيما بات ماير اول لاعب يمنح ثلاث تمريرات حاسمة لزميل واحد في مباراة واحدة في الدوري بحسب شبكة الاحصائيات "أوبتا".

وختم البديل النيجيري الأصل ليسلي تشيموانيا أوغوتشوكوو المهرجان بالهدف الخامس بتسديدة قوية بيمناه اثر تمريرة من غايتان لابورد (83).

وعاد رين الى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة متتالية في المرحلة الماضية بخسارته امام ضيفه ليل حامل اللقب 1-2، فحقق فوزه التاسع هذا الموسم.

واستعد جيدا لاستضافة توتنهام الإنكليزي الخميس المقبل في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كونفرنس ليغ التي ضمن تأهله إلى ثمن النهائي كونه يتصدر المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة بفارق أربع أمام الفريق اللندني وفيتيس أرنهم الهولندي.

واستغل رين جيدا خسارة مرسيليا أمام ضيفه بريست 1-2 السبت في افتتاح المرحلة فاستعاد منه المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق الجنوبي الذي لعب مباراة أقل بعدما توقف لقاؤه مع مضيفه ليون ضمن المرحلة الرابعة عشرة بعد خمس دقائق من انطلاقه بسبب إصابة قائده ديميتري باييت بعبوة مياه ألقيت من جماهير المدرج الشمالي لملعب غروباما في ليون.

وبات مرسيليا مهددا بالتراجع غلى المركز الرابع في حال فوز نيس (27 نقطة) على ضيفه ستراسبورغ لاحقا.

في المقابل، تواصلت سلسلة الهزائم المتتالية لسانت إتيان حيث تلقى الخسارة الثالثة تواليا بعد فوزين متتاليين، فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف متز الذي يحل ضيفا على موناكو لاحقا.

ويلعب لاحقا ايضا رينس مع أنجيه، ومونبلييه مع كليرمون فيران، ولوريان مع نانت، وبوردو مع ليون.

© 2021 AFP