بطولة فرنسا: سانت إتيان المتذيل يقيل مدربه بوييل

أوليفر شاسينيول ا ف ب

سانت إتيان المتذيل يقيل مدربه كلود بويل بعد انتصارين فقط في 17 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي

باريس (أ ف ب) – أصبح كلود بوييل أول مدرب تتم إقالته في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن تخلى سانت إتيان متذيل الترتيب عن خدماته في أعقاب الهزيمة المذلة على أرضه بخماسية نظيفة ضد رين الأحد.

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ودفع مدرب موناكو، ليون وليستر سيتي الانكليزي السابق ثمن انتصاره في مباراتين فقط من أصل 17 مرحلة في الدوري حتى الآن، حاصدًا 12 نقطة فقط.

وجاء في بيان على موقع النادي "المدير التنفيذي لنادي سانت إتيان اتخذ قرار إقالة السيد كلود بوييل من تدريب الفريق الاول حتى إشعار آخر"، ليغادر منصبه بعد عامين من توليه المنصب في تشرين الاول/أكتوبر 2019.

تأتي إقالة بوييل في فترة عدم يقين للنادي الذي تم طرحه للبيع في نيسان/أبريل الماضي من قبل المساهمين، بعد أن فشلوا في المحاولة الأولى في ربيع 2018.

ومني الفريق الاخضر بتسع هزائم هذا الموسم مقابل انتصارين فقط وستة تعادلات.

© 2021 AFP