تظاهرات في جنوب إفريقيا ضد عمليات لـ"شل" للتنقيب عن النفط

كنزو تريبويار اف ب/ارشيف

نشطاء من منظمة السلام الأخضر غير الحكومية البيئية يتسلقون صهريج تخزين لتعليق لافتة في مصفاة شركة شل الهولندية للنفط في ميناء روتردام في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الكاب (أ ف ب) – تجمّع مئات الناشطين المدافعين عن البيئة على سواحل جنوب إفريقيا الأحد احتجاجا على عمليات تنقيب عن النفط والغاز تجريها مجموعة "شل" العملاقة.

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ورفع المتظاهرون في الكاب شعار السلام ونموذجا عملاقا لسمكة لتسليط الضوء على قلقهم حيال التأثير المحتمل للمشروع على الحياة البحرية.

ويقول ناشطون إن خطط "شل" للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، الذي يعد وجهة سياحية مهمة، تشكّل خطرا على الحيوانات البحرية.

وتنوي "شل" استخدام الموجات السيزمية الصادرة عن قوارب مزودة بمدافع هوائية لتحليل التركيبة الجيولوجية لقاع المحيط، بحثا عن مناطق يمكن أن تحتوي على محروقات.

ويحذر خبراء البيئة من أن تقنية التنقيب هذه قد تنعكس على سلوك الحيوانات وطريقة تغذيتها وتكاثرها وأنماط الهجرة لديها، فيما تعتمد العديد من المخلوقات البحرية مثل الحيتان على حاسة السمع.

لكن محكمة رفضت الجمعة طلب إصدار أمر قضائي لوضع حد لخطط "شل".

وتنوي "شل" قضاء ما بين أربعة وخمسة شهور في التنقيب في منطقة تبلغ مساحتها 6000 كلم مربع.

وقال ناطق باسم الشركة لفرانس برس الشهر الماضي "نتوخى الحذر بشكل كبير لتجنّب أو تقليص أي تأثير على الأسماك والثديات البحرية وغيرها من عناصر الحياة البرية".

© 2021 AFP