سوري يخضع للمحاكمة في قبرص بتهمة قتل سائحتين

ياكوفوس حاجي ستافرو اف ب

نيقوسيا (أ ف ب) – أعلنت الشرطة القبرصية أن مشتبها به من الجنسية السورية سيخضع للمحاكمة بتهمة قتل امرأتين أجنبيتين عثر على جثتيهما الأحد في احدى القرى الجبلية في وسط الجزيرة.

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وكان المتهم البالغ 32 عاما والذي لم تكشف الشرطة هويته قد اعتقل في البداية بتهمة خطف المرأتين، قبل أن يساعد الشرطة لاحقا في تحديد مكان وجود جثتيهما بعد عملية تفتيش استمرت أياما.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية أن الضحيتين هما ماريا غازيباغاندوفا (33 عاما) من جمهورية داغستان وحياة الرئيسي (43 عاما) من سوريا.

وأبلغ عن فقدان المرأتين اللتين أفادت وسائل إعلام قبرصية أنهما جاءتا الى الجزيرة بهدف السياحة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال قائد الشرطة ستيليو باباتيودورو للصحافيين "استخدمت الشرطة كل الوسائل المتاحة (...) لتحديد مكان وجودهما، لكن إذا نظرتم الى الأرض والعمق والسطح، من الواضح أنه كان من المستحيل العثور عليهما بدون إشارة منه".

وأضاف "لسوء الحظ تأكدت مخاوف الشرطة وشكوكها".

ووفق الشرطة أطلقت النار على المرأتين في اليوم نفسه الذي فقدتا فيه.

وأشار قائد الشرطة الى أنه "بحسب المشتبه به فقد قام بارتكاب الجريمة وحده، ووفق اقواله أطلق عليهما النار من بندقية صيد"، بدون أن يكشف دوافعه.

وقال المحققون إن المشتبه به الذي اعتقل الأسبوع الماضي كان قادرا على الوصول الى المنزل الجبلي في ترودوس في وسط قبرص حيث تم العثور على دماء تعود الى احدى الضحيتين.

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة الاثنين بتهمة القتل العمد.

وعام 2021 واجهت الشرطة القبرصية اتهامات بالإهمال والعنصرية بعد اختفاء سبع نساء وأطفال من الفيليبين ورومانيا ونيبال كانوا ضحايا لقاتل متسلسل بين عامي 2016 و2018.

© 2021 AFP