كأس ديفيس: روسيا تحقق لقبها الثالث بفوزها على كرواتيا 2-صفر

أوسكار دي بوسو ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف بعد فوزه على الكرواتي مارين تشيليتش ليحسم اللقب لبلاده في كأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب في العاصمة الاسبانية مدريد في 5 كانون الاول/ديسمبر 2021

مدريد (أ ف ب) – حققت روسيا لقبها الثالث في كأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب بفوزها الاحد 2-صفر على كرواتيا، بقيادة نجميها دانييل مدفيدف المصنف ثانيًا عالميًا وأندري روبليف الخامس في العاصمة الإسبانية مدريد.

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ومنح روبليف التقدم لروسيا بفوزه على بورنا غوجو 6-4 و7-6 (7-5) قبل أن يحسم مدفيديف اللقب بتفوقه على مارين تشيليتش الثالث والثلاثين 7-6 (9-7) و6-2، لتصبح مباراة الزوجي هامشية.

وهذا اللقب الثالث لروسيا بعد 2002 و2006، لتحرم كرواتيا من كأس ثالثة بعد 2005 و2018.

وخاضت روسيا التي تلعب تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة المضرب بسبب فضائح تنشط ممنهج، النهائي السادس لها.

وكانت روسيا أقصت ألمانيا من الدور نصف النهائي، فيما أسقطت كرواتيا صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا.

وتتميز روسيا بقيادة المدرب التاريخي شامل تاربيشتشيف (73 عامًا)، بتشكيلة من أربعة لاعبين بين الثلاثين الاوائل عالميًا، إذ تضم أيضًا فضلاً عن مدفيديف وروبليف، لاعبي الزوجي أصلان كاراتسيف المصنف في المركز الثامن عشر عالميًا وكارن خاتشانوف في المركز 29.

وأمل الفريق الكرواتي في خطف مباراة في الفردي، ليترك المهمة بين يدي نجمي الزوجي ماتي بافيتش ونيكولا ميكتيتش المصنفين في المركز الأول عالمياً والمتوجين بلقبي ويمبلدون وذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

في المجموعة الاولى، حافظ كل من مدفيديف وتشيليتش على إرساله ليحتكما الى شوط كسر التعادل الذي شهد منافسة قوية، حسمه الروسي 9-7 لصالحه.

إلا أن مدفيديف رفع أداءه في الثانية ونجح في كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع ليكرر ذلك في الاخير وينهي الامور له ولبلاده.

وحافظ مدفيديف على سجله خاليًا من الهزائم ضد تشيليتش محققًا عليه فوزه الثالث في مسيرته.

وشارك 18 منتخبًا في البطولة التي أقيمت في ثلاث مدن هي مدريد، تورينو الايطالية وإنسبروك النمسوية وقُسّمت الى ست مجموعات من ثلاثة منتخبات.

واستضافت كل مدينة مجموعتين من أصل ست، في حين استقبلت مدريد مواجهتين في ربع النهائي مقابل واحدة لكل من تورينو وإنسبروك. أما الدوران نصف النهائي والنهائي، فاستضافتهما العاصمة الإسبانية.

وتحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي مع 32 لقبًا مقابل 28 لأستراليا و10 لكل من فرنسا وبريطانيا.

© 2021 AFP