الدوري الأميركي للمحترفين: جاز يواصل صحوته

لوس انجليس (أ ف ب) – واصل يوتا جاز، ثالث المنطقة الغربية، صحوته بفوز قاتل على مضيفه كليفلاند كافالييرز 109-108 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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واعتقد جاز أنه في طريقه إلى تحقيق فوز سهل بعدما تقدم بفارق 15 نقطة مطلع الربع الأخير، لكن أصحاب الأرض انتفضوا وكانوا قاب قوسين أو أدنى من خطف الفوز في الثواني الأخيرة.

ويدين جاز بفوزه الرابع تواليا والسادس عشر في 23 مباراة حتى الآن هذا الموسم، إلى نجمه دونوفان ميتشل صاحب 35 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الذي سجل سلة ساحقة حاسمة مستغلا متابعة هجومية بين 20 متابعة (15 دفاعية) له في المباراة، رافعا غلته التهديفية الى ست نقاط ومانحا فريقه التقدم 109-106 قبل ثوان من نهاية المباراة.

وتابع غوبير تألقه الدفاعي وحقق صدته الخامسة في المباراة عندما أوقف محاولة داريوس غارلاند الذي جرب بعدها حظه من تسديدة ثلاثية قبل ثلاث ثوان من نهاية المباراة كادت تمنح الفوز لفريقه، بيد أنها ارتدت من السلة وحاول جاريت ألين متابعتها دون جدوى.

وعلق غوبير على تألقه قائلاً: "أن تكون في حالة الارتداد هي إحدى الطرق بالنسبة لي للحصول على الكرة"، معربا عن إحباطه من قلة استخدامه هجوميا مثلما كان يريد.

وأضاف "أنا لا أقول أنني لا أحب لمس الكرة. في كلتا الحالتين، سأفعل كل ما يتطلبه الأمر لمحاولة التأثير على المباراة ومساعدة فريقي على الفوز. هل أريد الكرة؟ نعم. هل أعتقد أنني يجب أن أحصل عليها؟ نعم، بالطبع. لكن لا يمكنني الشكوى على أرضية الملعب. يجب أن أستمر في اللعب ومساعدة فريقي".

وبرز في صفوف الفائز أيضا الكرواتي بويان بوغدانوفيتش صاحب 16 نقطة والبديل رودي غاي الذي سجل 15 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة.

في المقابل، تألق غارلاند في صفوف كليفلاند بتسجيله 31 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة، وأضاف لاعب الارتكاز ألين 17 نقطة مع 10 متابعات وإيفان موبلي 14 نقطة مع 12 متابعة والبديل الإسباني ريكي روبيو 15 نقطة، دون تجنيب فريقهم الخسارة الحادية عشرة في 24 مباراة والأول بعد أربعة انتصارات متتالية.

© 2021 AFP