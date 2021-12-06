السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض

فايز نور الدين ا ف ب/AFP

العلم السعودي يرفرف في العاصمة الرياض في 22 ايلول/سبتمبر 2020.

الرياض (أ ف ب) – اعترضت السعودية ودمرت الإثنين صاروخين باليستيين أطلقهما المتمردون الحوثيون باتجاه الرياض، على ما أعلن التحالف العسكري الي تقوده المملكة في اليمن، في أول هجوم يستهدف العاصمة منذ أشهر.

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تقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية مساء الإثنين عن التحالف العسكري قوله إنّ "الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض".

ولم يبلغ التحالف عن وقوع أضرار إثر اعتراض الصاروخين.

ولم يصدر أي تعليق عن المتمردين الحوثيين حتى الآن.

وصعّد المتمردون الحوثيون أخيرا من هجماتهم على مدن جنوب المملكة بواسطة الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية، لكن هجماتهم لم تصل إلى الرياض منذ شباط/فبراير الفائت.

وفي أيلول/سبتمبر الفائت تسبب هجوم بصاروخ بالستي بإصابة طفلين في الدمام في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلاد التي تمزقها الحرب.

ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدّم المتمرّدين يوميا منذ شهر، أدّت إلى مقتل نحو مئات المتمردين.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

© 2021 AFP