دوري أبطال أوروبا: الصعود الرهيب لجونيور ميسياس

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

ميلانو (أ ف ب) – هدوء البرازيلي جونيور ميسياس ليس مفاجئاً في موسمه الأول مع ميلان الإيطالي، برغم الصعود الصاروخي لرجل خدمة التوصيل نحو بطولة إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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عام 2019، كان ميسياس يلعب في دوري الدرجة الإيطالية الثالثة، وقبلها تنقل بين أندية محلية مغمورة فضلاً عن عمله في نقل الثلاجات.

لكن بعد بداية مشواره مع كروتوني في الدرجة الثانية، سطع نجم اللاعب البالغ راهناً 30 عاماً. أتبع ذلك بظهور جيّد مع فريقه في الدرجة الأولى ما فتح له باب الانتقال إلى ميلان بطل أوروبا سبع مرات.

ميسياس المتواضع والذي هاجر إلى إيطاليا عام 2011، قد يجد نفسه أساسياً في مواجهة ليفربول الإنكليزي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا حيث يملك فريقه آمالاً ضئيلة بالتأهل للمرة الأولى منذ 2013 إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

قال لمنصة "دازن" للبث التدفقي بعد تسجيله مرّتين الأسبوع الماضي خلال الفوز على جنوى 3-صفر "أفكّر بالعمل جاهداً وتطوير نفسي، لأنه في هذا المستوى يجب أن تعتاد على ذلك".

تابع ابن بيلو هوريزونتي "اعتدت على الأمر السنة الماضية، اللعب مع فريق محترم هبط للأسف إلى الدرجة الثانية... الأمر مختلف هذه السنة، لأني وجدت نفسي في فريق رائع وناد ضخم، منحني هذا الأمر دفعة إضافية".

بفضل ميسياس، يمتلك ميلان آمالاً ضئيلة بالتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة القارية الأولى، بعد تسجيله باكورة أهدافه في مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني قبل أسبوعين.

رأسيته قبل ثلاث دقائق من نهاية المواجهة على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة مدريد، أعادت الروح إلى فريق كان فقد الأمل منطقياً، بعد بداية كارثية شهدت حصده نقطة يتيمة في أوّل أربع مباريات.

يلتقي ميلان مع ليفربول، ضامن الصدارة، وهو مدرك أن فوزه قد لا يكفيه ويتعين عليه انتظار نتيجة المباراة الثانية بين أتلتيكو مدريد وبورتو البرتغالي. يتساوى ميلان بأربع نقاط مع أتلتيكو مقابل 5 لبورتو.

قال ميسياس "نشكر الله اننا نتحدّث عن هذا الأمر، ولولا الهدف في مدريد لكانت الامور مختلفة تماماً".

أضاف "عدد قليل من الناس أرادني في هذا الفريق بعد قدومي، لكن مع العمل الدؤوب أثبتت أحقية تواجدي هنا.. من الرائع أن يتحدث الناس عن قصتي لكن.. ما يكفي من الناس يعرفون ما قمت به كي أصل إلى هنا، يتعين علي الآن أن أفكر في ميلان والموسم الذي أخوضه".

20 سنتيماً

وُلد ميسياس في 13 أيار/مايو 1991 في بيلو هوريزونتي. نشأ مع نادي كروزيرو لكنه لم يدرك الفريق الأول ما دفعه إلى مغادرة النادي في 2011.

استمر في ممارسة كرة القدم لكن على مستوى الهواة، فيما تعقدت حياته الشخصية. كان قريباً من الموت في عدة مناسبات بسبب مشكلات متعلقة بتعاطي الكحول.

قرّر طي هذه الصفحة واللجوء إلى التديّن. ترك البرازيل بعمر العشرين دون عائلته، للانضمام إلى شقيقه الذي سافر إلى إيطاليا.

وصل تورينو وبدأ العمل في ورشة لتنظيف الأحجار المستخرجة من المباني المهدّمة، حيث كان يتقاضى 20 سنتيماً لكل طوب مصقول. مارس عدة وظائف صغيرة، من بينها عامل توصيل لأدوات منزلية كهربائية.

رُصد عام 2015 وهو يمارس كرة القدم مع فريق مهاجرين من البيرو. تعاقد مع كازالي في الدرجة الخامسة، مقابل راتب بلغ 1500 يورو شهرياً زائد تكاليف الوقود لسيارته.

بين 2015 و2019 بلغ الدرجة الثانية، وصولاً إلى كروتوني الذي عرف معه الدرجة الأولى "سيري أ" بعمر التاسعة والعشرين.

في موسمه الأول في الدرجة الأولى، خاض 36 مباراة سجّل فيها 9 أهداف و4 تمريرات حاسمة، لكن فريقه هبط إلى الدرجة الثانية.

قام نجم ميلان السابق والاداري الحالي باولو مالديني بضمه على سبيل الاعارة مع خيار الشراء في اللحظة الأخيرة من فترة الانتقالات، لتبدأ قصة غريبة الاطوار للاعب برازيلي اسمه جونيور ميسياس.

© 2021 AFP