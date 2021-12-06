رئيس الإتحاد الدولي للتنس لا يريد "معاقبة مليار صيني" بسبب قضية بينغ

وليام وست ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مخاوف جدية على سلامة بينغ شواي التي تبدو في الصورة وهي تستعد للارسال في بطولة أستراليا المفتوحة 2019 في ملبورن

باريس (أ ف ب) – قال رئيس الإتحاد الدولي للتنس الأميركي ديفيد هاغرتي إن منظمته لن تقاطع الصين بسبب قضية اللاعبة بينغ شواي التي حُجبت عن الأنظار عقب اتهامها أحد زعماء الحزب الشيوعي بالاعتداء الجنسي، لأننا "لا نريد معاقبة مليار شخص".

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يأتي تصريح هاغرتي على خلفية قرار رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه) الأسبوع الماضي والذي قضى بتعليق جميع البطولات في الصين وسط ما وصفه رئيسها بـ "شكوك جدية" بشأن سلامة اللاعبة الصينية بينغ.

وأفاد الرئيس التنفيذي للرابطة الأميركي ستيف سايمون في وقت سابق أن هذه الخطوة التي قد تكلف الرابطة خسارة مئات الملايين من الدولارات، حظيت "بالدعم الكامل" من مجلس الادارة.

وفي ردّ فعل معاكس لهذه الخطوة، رفضت رابطة اللاعبين المحترفين (ايه تي بي) السير في قرار نظيرتها، لينضم إليها الاتحاد الدولي للعبة الأحد.

قال هاغرتي لقناة بي بي سي "بصفتنا الهيئة الإدارية للتنس، فإننا ندعم جميع حقوق المرأة".

وأضاف "يجب النظر في مزاعم (بينغ) وسنواصل العمل خلف الكواليس وبشكل مباشر لحلّ هذه المسألة" و"لكن عليكم أن تتذكروا أن الإتحاد الدولي للتنس هو الهيئة الحاكمة للرياضة في جميع أنحاء العالم، ومن الأشياء التي نتحمل مسؤوليتها تطوير القاعدة الشعبية (للعبة)".

وأردف "لا نريد معاقبة مليار شخص، لذلك سنستمر في إدارة أحداثنا للصغار في البلاد والبطولات الكبيرة التي تنظم في الوقت الحالي".

وباتت بينغ (35 عامًا)، بطلة ويمبلدون ورولان غاروس سابقاً في الزوجي، في قلب الاهتمام الدولي الشديد خلال الشهر الماضي.

ولم يعرف عن مكان تواجدها لمدة ثلاثة أسابيع بعد مزاعمها على موقع ويبو الموازي لتويتر في الصين، بشأن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي، وهو الآن في السبعينيات من عمره، الذي كان من 2013 إلى 2018 من بين أكثر سبعة سياسيين نفوذاً في الصين، "أجبرها" على ممارسة الجنس خلال علاقة استمرت لسنوات.

وحظي موقف رابطة اللاعبات المحترفات بتأييد واسع من قبل بعض أكبر الأسماء الرياضية للعبة، فوصفه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً والمتوج بـ 20 لقباً في بطولات غراند سلام، بأنه "جريء وشجاع للغاية".

وغرّدت الأميركية بيلي جين كينغ الرائدة في مجال حقوق المرأة والمتوجة بـ 12 في البطولات الأربع الكبرى، أن اتحاد لاعبات التنس المحترفات وقف "في الجانب الصحيح من التاريخ".

© 2021 AFP