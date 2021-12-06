مقتل أربعة من البشمركة بهجوم في العراق نسب لتنظيم الدولة الإسلامية

سفين حميد ا ف ب

بغداد (أ ف ب) – أعلن مصدر أمني عراقي الاثنين مقتل أربعة من عناصر البشمركة الكردية وإصابة خمسة بجروح في هجوم وقع في شمال العراق ونسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، علما أنه الثالث في غضون أسبوعين.

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وقال المصدر "قتل أربعة بينهم ضابط برتبة نقيب وأصيب خمسة بجروح في هجوم استهدف مساء أمس الأحد قوات البشمركة عند قرية قرة سالم"، الواقعة الى الشمال مدينة كركوك.

وفي هجوم مماثل أواخر الشهر الماضي، قتل خمسة من المقاتلين الأكراد (البشمركة) وجرح أربعة في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية، حسبما أفاد بيان رسمي لوزارة البشمركة (وزارة الدفاع الكردية).

كما قتل 12 شخصا، هم ثلاثة مدنيين وتسعة من البشمركة، في هجوم وقع في الثالث من الشهر الحالي في شمال العراق ونُسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وعقد غداة الهجوم اجتماع بين قوات الحكومة الاتحادية والبشمركة، اتفق الطرفان خلاله على "التنسيق على الأرض" على ان تتولى القوات الاتحادية تنفيذ ضربات جوية ضد الجهاديين.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد الجهاديين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014.

وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير إلى أن "تنظيم الدولة الاسلامية يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا".

وقال التقرير إن "تنظيم الدولة الاسلامية ما زال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط" في العراق وسوريا.

تبنى التنظيم انفجارا وقع في تموز/يوليو وأدى الى مقتل نحو 35 شخصا في سوق شعبي في مدينة الصدر، الحي ذو الغالبية الشيعية في بغداد.

© 2021 AFP