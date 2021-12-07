السلطات الفرنسية تعتقل أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي

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الصحافي السعودي جمال خاشقجي
الصحافي السعودي جمال خاشقجي © أرشيف/أ ب
نص: فرانس24 تابِع
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اعتقلت السلطات الفرنسية الثلاثاء أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مطار شارل ديغول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية، وفق إذاعة آر.تي.إل الفرنسية. وفي وقت لاحق، أكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال، مشيرا إلى أن "المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019".

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أفادت إذاعة آر.تي.إل الثلاثاء أن السلطات الفرنسية اعتقلت أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن المشتبه به اعتُقل في مطار شارل ديغول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.

وفي وقت لاحق، أكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال، مشيرا إلى أن "المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019".

فرانس24/ رويترز

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