بطولة قطر: السد يتعاقد مع الإسباني غراسيا خلفاً لتشافي

ليندساي بارنابي ا ف ب/ارشيف

الدوحة (أ ف ب) – أعلن نادي السد، بطل الدوري القطري لكرة القدم، الثلاثاء تعاقده مع المدرب الإسباني خافي غراسيا لتولي تدريبه، خلفاً لمواطنه تشافي المنتقل لتدريب برشلونة الشهر الماضي.

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وكتب النادي على حسابه في تويتر "خافي غراسيا مدرباً للزعيم"، مضيفاً أنه سيتم تقديم المدرب غداً صباحاً في مؤتمر صحافي بصالة علي بن حمد العطية.

وكان المسؤول الإعلامي في نادي السد أحمد الأنصاري غرّد الأحد على موقع تويتر "تم الاتفاق المبدئي مع المدرب الإسباني خافي غراسيا لتولي مهمة تدريب الفريق في المرحلة القادمة. المدرب سيصل للدوحة الليلة. في حال تم الاتفاق الرسمي معه سيتم الإعلان عن ذلك عبر الحسابات الرسمية والموقع الرسمي للنادي".

وكان السد اتفق مطلع الشهر الماضي مع برشلونة للتخلي عن لاعب الوسط السابق تشافي العائد إلى معقله، بعدما قاد النادي القطري إلى لقب الدوري وكأس الأمير في آخر سنتين.

وحمل غراسيا (51 عاماً) ألوان أتلتيك بلباو وريال سوسييداد وفياريال من بين عدة أندية إسبانية كلاعب وسط دفاعي.

وبعدما استهل مشواره التدريبي في 2004، أشرف على عدة أندية بينها أوساسونا وملقة وروبين قازان الروسي وواتفورد الإنكليزي وفالنسيا الإسباني.

قاد واتفورد إلى نهائي كأس إنكلترا عام 2019 للمرة الثانية في تاريخه (خسر 6-صفر ضد مانشستر سيتي)، لكنه أقيل في الموسم عينه. اختير أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر آب/أغسطس 2018. أقاله فالنسيا في أيار/مايو الماضي بعد الخسارة أمام برشلونة في المرحلة 34 من الدوري الإسباني.

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