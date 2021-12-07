بكين تحذر من أن واشنطن "ستدفع ثمن" المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية

نويل سيليس ا ف ب/ارشيف

امرأة تمر أمام لافتة عليها تعويذات أولمبياد بكين، في بكين في 5 كانون الأول/ديسمبر 2021

بكين (أ ف ب) – أكدت الصين الثلاثاء أن الولايات المتحدة "ستدفع ثمن" قرار مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين على خلفية انتقادات لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

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وجاء القرار الأميركي الذي لن يمنع الرياضيين من المشاركة في المسابقات، بعدما أمضت الإدارة الأميركية أشهرا عدة في محاولة التوصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي يُقام في شباط/فبراير العام القادم، على خلفية اتهام واشنطن للصين بارتكاب "إبادة" في حق أقلية الأويغور المسلمة.

واستدعى القرار انتقادا حادا من بكين التي هددت باتخاذ تدابير لم تحددها قائلة إن الولايات المتحدة سوف "تدفع ثمن خطئها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي يومي "ترقبوا ما سيحصل".

أضاف أن "المسعى الأميركي للتدخل في أولمبياد بكين الشتوي بدافع التحيز الايديولوجي بناء على أكاذيب وشائعات، سوف يكشف فقط نوايا (الولايات المتحدة) الخبيثة".

وتابع "الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للاستعراض والتلاعب السياسي" متهما الولايات المتحدة باتخاذ "خطوات تتدخل في أولمبياد بكين الشتوي وتقوضه".

كما انتقد الكرملين الثلاثاء القرار الأميركي مؤكدا على وجوب إبقاء الألعاب "بعيدة عن السياسة" معتبرا في نفس الوقت أن "الأهم في الأولمبياد هو أن الرياضيين لن يتأثروا".

بدورها أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها "أخذت علما" بالقرار الأميركي مؤكدة أنها ستقوم "بالتنسيق" مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الملف.

غير أن قرار واشنطن لقي ترحيبا واسعا من جانب منظمات حقوقية وسياسيين في الولايات المتحدة، حيث يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا للتنديد بانتهاكات الصين لحقوق الإنسان.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأميركية "لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".

واعتبرت أن إرسال تمثيل رسمي سيعني أن دورة الألعاب تمضي "بشكل طبيعي" مضيفة "وببساطة لا يمكننا القيام بذلك".

وأكدت أن "الرياضيين في الفريق الأميركي يحظون بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم" من الولايات المتحدة.

من ناحيتها أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "تحترم" القرار الأميركي، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها لعدم تأثيره على مشاركة الرياضيين الأميركيين.

وقال متحدث باسم اللجنة إن "وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأولمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة وتحترمه اللجنة الأولمبية الدولية تماماً في إطار حيادها السياسي".

- "تحقيق توازن" -

تدهورت العلاقات الأميركية الصينية خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في ظل نزاع تجاري محتدم وسجال محموم بشأن ظهور فيروس كورونا المسبب لجائحة كوفيد، في مدينة ووهان للمرة الأولى.

وسعى بايدن لإعادة إحياء حوار مع بكين مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز التحالفات لمواجهة تصاعد النفوذ الاقتصادي للصين وتواجدها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتأتي المقاطعة الأميركية للأولمبياد في إطار خطوة دبلوماسية معقدة لتحقيق توازن.

فقد أبقت إدارة بايدن الرسوم الجمركية التجارية المفروضة على الصين منذ عهد ترامب، ولا تزال تأمر بتسيير دوريات بحرية في ممرات مائية دولية حساسة تُتّهم الصين بالسعي لبسط سيطرتها عليها.

لكن في ما يؤكد بايدن على الحاجة لحوار، يقول منتقدون من اليمين إن إجراءاته تتسم بليونة بالغة.

وسيحظى الرياضيون الأميركيون ومدربوهم وغيرهم من أفراد الفريق بمساعدة قنصلية ومساعدة أمنية دبلوماسية، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.

- توبيخ قوي -

تتهم منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون مسلم في شينجيانغ في "معسكرات إعادة تأهيل" وبتعقيم نساء قسرا وفرض العمل القسري.

ورحب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب ميننديز بالمقاطعة الدبلوماسية الأميركية واعتبرها "توبيخا قويا لحملة الإبادة التي ينتهجها الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ".

وتعود المقاطعة الأميركية الكلية لألعاب أولمبية إلى العام 1980 عندما أعلن الرئيس جيمي كارتر الانسحاب منها احتجاجا على غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش قرار إدارة بايدن بأنه "حاسم" لكنها دعت إلى مزيد من المساءلة "للمسؤولين عن هذه الجرائم، والعدالة للضحايا".

وبعد ستة أشهر فقط على أولمبياد طوكيو 2020 في الصيف الذي أُرجئ بسبب جائحة "كوفيد-19"، ستقام الألعاب الأولمبية الشتوية من 4 إلى 20 شباط/فبراير في فقاعة "مغلقة".

في شوارع بكين قال مواطنون لوكالة فرانس برس إنهم لا يوافقون على القرار الأميركي.

وقالت معلمة متقاعدة اسمها وانغ وتبلغ 72 عاما "الرياضة رياضة. كيف تُربط بالسياسة؟ وهل ينبغي أن تضع الولايات المتحدة المعايير السياسية؟ وهل يصبح أي معيار يُعلن عنه، معيارا فعليا؟".

وكتبت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية في تغريدة على تويتر "بصراحة يشعر الصينيون بالارتياح إزاء الأنباء لأنه كلما قلّ عدد المسؤولين الأميركيين، قلّت معه الفيروسات القادمة".

بور-روكس/غد/أم/ا ح

© 2021 AFP