دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يتصدر مجموعته بفوزه على إنتر

بيار-فيليب ماركو ا ف ب

الالماني توني كروس (وسط) لاعب ريال مدريد الاسباني يحتفل بتسجيله هدف ضد إنتر الايطالي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 7 كانون الاول/ديسمبر 2021 على ملعب سانتياغو برنابيو

مدريد (أ ف ب) – حسم ريال مدريد الإسباني الصراع مع إنتر ميلان على صدارة المجموعة الرابعة لصالحه بفوزه 2-صفر على منافسه الايطالي الذي أكمل قرابة نصف الساعة الاخير بعشرة لاعبين في إسبانيا، ضمن ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

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ودخل الفريقان الى المواجهة بعد أن ضمنا مقعديهما في الدور الـ16، إلا أن الصراع كان قائمًا على صدارة المجموعة، وكان يكفي ريال التعادل لخطفها.

وجدد نادي العاصمة فوزه على إنتر بعد أن تفوق عليه في ميلانو في الجولة الاولى بهدف وحيد في الدقيقة 89 للبرازيلي رودريغو.

ورفع النادي الملكي رصيده الى 15 نقطة، مقابل 10 لإنتر وسبع لشريف تيرابسول المولدافي الضامن أيضًا تأهله لخوض ملحق الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، علمًا أنه تعادل 1-1 اليوم مع مضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني المتذيل (2).

وسجل الالماني توني كروس (17) والبديل ماركو أسنسيو (79) هدفي أصحاب الارض، فيما أكمل إنتر اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولو باريلا في الدقيقة 64 لتوجيهه لكمة على رجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

وخاض ريال المباراة من دون نجم هجومه الفرنسي كريم بنزيمة الذي خرج في الشوط الاول من مباراة ريال سوسييداد بسبب الاصابة، وحل مكانه الصربي لوكا يوفيتش الذي دخل بدلا منه السبت ومنح الفوز (2-صفر) لفريقه بهدف وتمريرة حاسمة ليعزز صدارته لليغا.

فيما دخل إنتر المواجهة بعد فوز كبير 3-صفر على روما في العاصمة، كان الرابع تواليًا في سيري أ، ليصبح حامل اللقب على بعد نقطة من غريمه ميلان المتصدر.

وبدأت المباراة بفرصة للبرازيلي فينيسيوس جونيور المتألق هذا الموسم بتسديدة من داخل المنطقة مرت قريبة من القائم (2).

وضغط بعدها إنتر وكان الطرف الاكثر استحواذًا وحاول الوصول مرات عدة الى مرمى الخصم، كانت أبرزها تسديدة للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش "على الطائر" رائعة من خارج المنطقة بيسراه، ارتطمت بالجهة العليا للشباك (7).

ووصلت أخرى الى مواطنه إيفان بيريتشيتش، سددها نحو المرمى من مسافة قريبة، لكن الظهير دانيال كارفاخال كان في المكان المناسب لترتد منه (12).

وأحرز كروس الهدف الافتتاحي بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى يسار الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش (17).

ورغم أن محاولات إنتر بلغت 13 في الشوط الاول، واحدة منها فقط كانت على المرمى، في حين كاد أن يدخل النادي الملكي الى الاستراحة مضاعفًا تقدمه لولا ارتدت تسديدة رودريغو من القائم (45)، قبل أن يسدد بعد ثوان في الجهة الخارجية للشباك.

وكاد باريلا أن يعادل الارقام مع انطلاق الشوط الثاني عندما وصلته كرة داخل المنطقة والمساحة امامه، إلا أنه سدد بطريقة غريبة فوق العارضة (48).

وأجرى المدرب سيموني إنزاغي تبديلا ثلاثيًا في الدقيقة 60 ودفع بالتشيليين أرتوتو فيدال وألكسيس سانشيس والاوروغوياني ماتياش فيسينو بحثًا عن هدفين.

إلا أن طموحه تعرض لضربة بطرد باريلا. فعندما كان الايطالي منطلقًا على الرواق الايسر في مرتدة، لحق به ميليتاو ودفعه بكتفه وأوقعه خارج الملعب، وفي رد فعل غاضب، قام بلكمه على رجله ليطرد مباشرة (64).

وأجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بدوره تبديلا ثلاثيًا في الدقيقة 78، بينها أسينسيو بدلا من رودريغو، فسجل بعد ثوانٍ هدفًا رائعًا بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى، ارتدت من القائم وتهادت في الشباك (79).

في دانييتسك، سجل البرازيلي فرناندو الهدف الافتتاحي لشاختار في الدقيقة 42، فيما خطف شريف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر البديل المقدوني الشمالي بوبان نيكولوف.

© 2021 AFP