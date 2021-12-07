ديوكوفيتش مُدرج بين المشاركين بكأس "أي تي بي" في أستراليا

أوسكار ديل بوزو ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش محتفلاً بعد فوزه على مارين تشيليتش في نصف نهائي كاس ديفيس لكرة المضرب في مدريد في 3 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

سيدني (أ ف ب) – أُدرج اسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، ضمن لائحة منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أي تي بي" في أستراليا مطلع العام المقبل، ما قد يضع حداً للتكهنات بشأن عدم مشاركته في بطولة أستراليا الكبرى بسبب متطلبات اللقاح الإلزامي ضد فيروس كورونا.

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وخيم الشك حول دفاع ديوكوفيتش عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند للموسم المقررة بين 17 و30 الشهر المقبل، بعدما رفض ابن الـ34 عاماً الافصاح عن تلقيه اللقاح من عدمه.

لكن إدراج اسمه الثلاثاء بين اللاعبين الصرب الخمسة الذين سيدافعون عن ألوان المنتخب في كأس "أي تي بي" المقررة في سيدني بين الأوّل والتاسع من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخباً، يؤشر الى أن لا شيء يمنعه من خوض بطولة أستراليا.

ويقف ديوكوفيتش على بعد لقب واحد كبير من تحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال مع 20 لقباً.

وكان سيردان ديوكوفيتش والد النجم الصربي كشف أن نجله قد لا يدافع عن لقبه في أستراليا، بسبب قواعد التلقيح الإلزامية ضد فيروس كورونا، مشبهًا القيود بـ"الابتزاز"، كاشفاً في حديث مع قناة "برادا تي في" المحلية "بالطبع يرغب بشدة في الذهاب، لأنه رياضي وهناك العديد من شعبنا، من الجالية (الصربية) هناك والتي ستكون سعيدة برؤية نوفاك".

وتابع "ولكن حقيقة لا أعلم ما إذا سيحصل ذلك. ربما ليس في ظل هذه الظروف، في ظل هذا الابتزاز والطريقة التي تحصل فيها الأمور".

ورد وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا حيث تقام البطولة، مارتن باكولا بأنه يرغب في أن يدافع ديوكوفيتش عن لقبه، لكن الصحة تأتي اولاً و"الأمر لا يتعلّق بالابتزاز على الاطلاق، كل ما في الامر بأننا نحاول حماية مجتمع فيكتوريا".

وكان مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تيلي واضحاً الشهر الماضي بانه يتعين على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة أن يكونوا ملقحين ولن يكون هناك أي تنازلات في هذا الصدد.

وأكّد المنظمون بأن اللاعبين الملقحين لن يخضعوا لأي حجر صحي أو التواجد في فقاعة في النسخة المقبلة، خلافاً لما حصل في نسخة العام الحالي عندما خضع اللاعبون لحجر صحي لمدّة أسبوعين في فنادق مخصصة لهم. بيد أن الأمور قد تتعقد مع ظهور متحوّر أوميكرون في الأيام الأخيرة.

© 2021 AFP