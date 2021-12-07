سوبسرا تعيد للمرة الأولى طفلتين من أبناء جهاديين كانتا في مخيم روج في سوريا

دليل سليمان ا ف ب/ارشيف

جنيف (أ ف ب) – أعادت سويسرا للمرة الأولى طفلتين كانتا في مخيم لعائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يخضع لسيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية.

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وأفادت شبكة الراديو والتلفزيون السويسرية أن الطفلتين وهما فتاتين تبلغان 9 و15 عامًا، أخذتهما والدتهما عام 2016 إلى مناطق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إنها "المرة الأولى التي تقوم فيها سويسرا بعملية إعادة من هذا النوع".

كانت الوزارة أعلنت في تغريدة مساء الاثنين أنها "أعادت طفلين قاصرين من مخيم روج في شمال شرق سوريا".

وانتقلت الطفلتان إلى العراق أولًا قبل السفر إلى سويسرا.

أوضحت الوزارة في بيان أن العملية أُجريت بالتعاون مع السلطات المكلفة إدارة المخيم حيث كانت الطفلتان.

وأشارت أيضًا إلى أن "عملية الإعادة هذه جرت مع موافقة الأمّ ومحاميتها وكذلك في إطار قرار المجلس الفدرالي الصادر في 8 آذار/مارس 2019 والذي يسمح بإعادة قاصرين بعد درس (الحالة) ولصالح الطفل".

لم تعطِ السلطات السويسرية أية معلومة إضافية عن إعادة الطفلين "لأسباب مرتبطة بحماية القصّر والحياة الخاصة".

في آذار/مارس 2019، قدرت السلطات السويسرية أن يكون في منطقة النزاع بين سوريا والعراق آنذاك نحو عشرين شخصًا (رجال ونساء وأطفال) من الجنسية السويسرية قد يكونوا "مسافرين ذا دافع إرهابي".

© 2021 AFP