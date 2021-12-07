محكمة العدل الدولية تأمر أرمينيا وأذربيجان بتجنّب تصعيد النزاع بينهما وبنبذ الكراهية العنصرية

توفيق باباييف ا ف ب/ارشيف

طفل يؤدي التحية العسكرية أمام دبابة خلال زيارة لموقع في باكو في 15 نيسان/أبريل 2021، تعرض فيه معدات عسكرية سيطرت عليها أذربيجان من القوات الأرمنية خلال الحرب التي دارت بين البلدين في خريف 2020

لاهاي (أ ف ب) – أمرت محكمة العدل الدولية كلا من أرمينيا وأذربيجان بنبذ الكراهية العنصرية وبتجنّب تصعيد النزاع بعد الحرب الخاطفة التي دارت بينهما العام الماضي.

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وأمرت المحكمة أذربيجان بحماية الأرمينيين المسجونين لديها على خلفية نزاع العام 2020 حول ناغورني قره باغ، وبالكف عن انتهاك الإرث الثقافي الأرميني، ولا سيما الكنائس.

وكانت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان قد طلبتا من محكمة العدل الدولية في لاهاي اتّخاذ تدابير طارئة لوقف انتهاكات تمس "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" وتتبادلان الاتهامات بارتكابها.

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو إنه "يتعيّن على كلا الطرفين أن يمتنعا عن أي ممارسات من شأنها مفاقمة النزاع أمام المحكمة أو إطالة أمده أو جعل التوصل إلى حل له أمرا أكثر صعوبة".

وقرارات المحكمة، وهي ملزمة على الرغم من أنها لا تمتلك الوسائل لإنفاذها، معلّقة بانتظار استكمال ملف قضية النزاع الذي قد يستغرق حلّه سنوات عدة.

أنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بهدف حل النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

والثلاثاء أمرت المحكمة أذربيجان بـ"حماية" الأرمينيين المسجونين لديها على خلفية النزاع من "العنف والأذى الجسدي"، والحرص على معاملتهم وفق ما تنص عليه القوانين، بعد ورود اتّهامات بتعرّضهم لسوء المعاملة.

وأمرت المحكمة أيضا أذربيجان بمنع "نهب وتدنيس" الإرث الثقافي الأرميني، بما في ذلك الكنائس.

إلى ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية كلا من أرمينيا وأذربيجان بـ"اتّخاذ كل التدابير اللازمة لمنع التحريض على الكراهية والتمييز العنصريين" ضد بعضهما بعضًا.

وردّت المحكمة التماسا قدّمته أذربيجان لمنع أرمينيا من زرع الألغام الأرضية ولإجبارها على تسليم خارطة المناطق الملغّمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير منصوص عليه في "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وكان البلدان رفعا أمام المحكمة في أيلول/سبتمبر وبفارق أسبوع واحد فقط دعويين متضادّتين يتّهم كل واحد منهما الآخر فيها بانتهاك "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، ولا سيّما خلال الحرب الأخيرة التي دارت بينهما.

وفي خريف 2020 دارت بين أرمينيا وأذربيجان حرب دموية خاطفة من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ. وأسفرت هذه الحرب عن مقتل أكثر من 6500 شخص.

وانتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي اضطرّت لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والتخلّي عن أجزاء واسعة من الإقليم الأذربيجاني الانفصالي كانت تسيطر عليها.

ومنذ سكتت المدافع والتوتر سيّد الموقف بين البلدين. ولم يحُلْ نشر قوات روسية لحفظ السلام دون وقوع حوادث يُخشى معها في كلّ مرة أن يتجدّد النزاع.

© 2021 AFP