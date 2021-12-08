بطولة أستراليا المفتوحة: ادراج اسم ديوكوفيتش على لائحة المشاركين وغياب سيرينا وليامس

سعيد خان ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

ادرج اسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً على لائحة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات غراند سلام للعام المقبل

ملبورن (أ ف ب) – أُدرج اسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً الأربعاء على لائحة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات غراند سلام للعام المقبل، فيما خلت من اسم الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

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وحامت الشكوك حول مشاركة الصربي، الفائز بـ 20 لقباً كبيراً، في أستراليا التي تنطلق في كانون الثاني/يناير 2022، عقب رفضه الافصاح عما اذا كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من عدمه.

وتفرض السلطات المحلية الاسترالية على جميع المسافرين إلى البلاد أن يكونوا قد تلقوا اللقاح للسماح لهم بدخول أراضيها.

وسبق ادراج اسم بطل استراليا تسع مرات اعلان الثلاثاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أي تي بي" في أستراليا مطلع العام المقبل.

وتتضمن تشكيلة المنتخب الصربي خمسة لاعبين سيدافعون عن ألوانه في كأس "أي تي بي" المقررة في سيدني بين الأوّل والتاسع من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وجاء إدراج اسم ديوكوفيتش في كأس "أي تي بي" تزامناً مع معلومات ذكرتها صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية استناداً الى رسالة اطلعت عليها، بأن منظمي البطولة الأسترالية سيسمحون بمشاركة اللاعبين واللاعبات غير الملقحين أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، لكن شرط تقديم تقرير طبي يعفيهم من اللقاح، أو أنهم أصيبوا بالفيروس بعد الحادي والثلاثين من تموز/يوليو 2021.

وفي وقت كان من المفترض أن تشارك سيرينا في البطولة التي تحمل لقبها 7 مرات آخرها في عام 2017، لم يتم ادراج اسمها على لائحة المشاركين.

وأكدت سيرينا، الفائزة بـ 23 لقباً في بطولات غراند سلام وتتخلف بفارق لقب عن حاملة الرقم القياسي الأسترالية مارغريت كورت، أنها لن تشارك كونها لا تشعر بأنها بأفضل أحوالها من الناحية البدنية.

قالت الأميركية التي بلغت سن الأربعين في أيلول/سبتمبر "في حين أن هذا ليس قرارًا سهلاً على الإطلاق، فأنا لست في المكان الذي أحتاج أن أكون فيه جسديًا للمنافسة".

وتابعت "ملبورن هي إحدى المدن المفضلة لديّ التي أزورها وأتطلع إلى اللعب في كل عام. سأفتقد رؤية الجماهير، لكنني متحمسة للعودة والمنافسة على أعلى مستوى".

© 2021 AFP