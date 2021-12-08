دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يخطف صدارة المجموعة الثامنة وتشلسي وصيفا بعد تعادله المثير امام زينيت

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زينيت الروسي سجّل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع ليدرك التعادل امام تشلسي الانكليزي ويحرمه صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – فرّط تشلسي الانكليزي حامل اللقب بصدارة المجموعة الثامنة من دور المجموعات لدوري أبطال

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أوروبا لكرة القدم لمصلحة يوفنتوس الايطالي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع، بعدما أن سجّل خصمه زينيت الروسي هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3.

وجاءت هذه النتيجة في مصلحة يوفنتوس الذي خطف النقاط الثلاث المهمة من مواجهته مع ضيفه مالمو السويدي بتغلب عليه 1-صفر في "أليانز ستاديوم" ليخطف المركز الاول في المجموعة الثامنة في الرمق الاخير.

وتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 15 نقطة متقدمًا على تشلسي الثاني بـ 13 نقطة فيما احتل زينيت المركز الثالث بأربع نقاط ومالمو المركز الرابع بنقطة واحدة.

وكان سبق ليوفنتوس وتشلسي ان حسما تأهلهما الى دور ال16 في الجولة الماضية، فيما اقتصرت المعركة في الجولة الاخيرة على صدارة المجموعة.

على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، تمكن يوفنتوس من تحقيق المطلوب منه بالخروج بالنقاط الثلاث بفضل هدف مويز كين (18) مستفيدًا في الوقت عينه من تعثر تشلسي منافسه المباشر على صدارة المجموعة حيث كانا يتشاركان الصدارة قبل بداية المباراة برصيد 12 نقطة مع افضلية المواجهات المباشرة للنادي الانكليزي.

وجاء هدف كين إثر تمريرة عرضية لفيديريكو برنارديسكي بقدمه اليسرى، فتمكن الاول من ايداع الكرة في شباك الحارس المالي اسماعيل دياوروا.

وحصل فريق "السيدة العجوز" على فرص عدّة للخروج بغلّة اكبر من الاهداف، الا انّ الحظ عاند الفريق الايطالي الذي اكتفى بالفوز بهدف وحيد على الفريق السويدي الذي ودّع المسابقة بنقطة يتيمة من تعادل واحد من اصل ست مباريات.

وعلى ملعب غازبروم أرينا الخاص بزينيت، ووسط درجة حرارة متدنية جدا لامست الـ 12 تحت الصفر، ظن تشلسي انّه انتزع الفوز عندما سجّل له الالماني تيمو فيرنر هدفا في الدقيقة 85 ليتقدم فريقه 3-2، الا انّ الفريق الروسي أحبط آمال البلوز بهدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع عن طريق ماغوميد أوزدوييف.

سجّل اهداف تشلسي فيرنر (2 و85) والبلجيكي روميلو لوكاكو (62)، بينما سجّل لزينيت كل من البرازيلي كلودينيو (38)، الايراني سردار آزمون (41) وماغوميد أوزدوييف (90+4).

© 2021 AFP