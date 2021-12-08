دوري أبطال اوروبا: كثافة الثلوج تحول دون إقامة مباراة أتالانتا وفياريال

حاول موظفو الملعب في برغامو الحدّ من تأثير تساقط الثلوج على امكانية اقامة المباراة بين أتالانتا الايطالي وفياريال الاسباني لكنّ حكم المباراة قرّر تأجيلها بسبب كثافتها

ايزابيلا بونوتو ا ف ب/ا ف ب