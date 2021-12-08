رئيس الوزراء العراقي يعلن أن انفجار البصرة كان يستهدف ضابطاً

حسين فالح ا ف ب

انتشار أمني في محيط موقع الانفجار في البصرة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2021

بغداد (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء أن الانفجار الذي قتل أربعة أشخاص الثلاثاء في البصرة في جنوب العراق كان يستهدف ضابطاً في القوات الأمنية.

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وأكّد مصدر أمني لفرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته أن الضابط المستهدف وهو ضابط في المخابرات، كان يحقق في قضايا اغتيال ناشطين.

وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأُصيب أربعة آخرون بجروح الثلاثاء في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى في وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، وفق ما ذكرت قوات الأمن. ولم تتبنَ حتى الساعة أي جهة التفجير.

وقال الكاظمي في كلمة الأربعاء "شاهدنا بالأمس كان هناك محاولة لاغتيال أحد الضباط في البصرة لأنه كان يبحث عن الجناة و يبحث عن فرق الموت".

ومنذ التظاهرات التي هزت العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضدّ الفساد والبطالة، تعرّض العشرات من الناشطين للاغتيال أو محاولات الاغتيال، فيما اختطف آخرون لوقت قصير.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار/مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين. وذكّر الكاظمي الأربعاء بأن قاتل الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله في تموز/يوليو 2020، بات "اليوم في السجن وينتظر حكم العدالة".

وأضاف الكاظمي "نحيّي القضاة الشجعان في مدينة الفيحاء البصرة الذين لم ترعبهم الابتزازات والتخويف من قبل الجماعات و فرق الموت".

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت محكمة في البصرة حكماً بالإعدام شنقا بحق المتهم الرئيسي بقتلِ صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات قبل عامين في المدينة الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

ع ك - تجغ/لو/أم

© 2021 AFP