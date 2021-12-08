سبعة قتلى على الأقلّ في تحطم مروحية تنقل قائد هيئة الأركان الهندية

سجّاد حسين ا ف ب

حارس أمن يقف خارج منزل قائد هيئة الأركان الهندية الجنرال بيبين راوات في نيودلهي في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021

نيودلهي (أ ف ب) – قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في تحطم مروحية تنقل قائد هيئة الأركان الهندية الجنرال بيبين راوات (63 عامًا) الأربعاء في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد على ما ذكر وزير محلّي في مكان الحادث.

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وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة "تعرضت مروحية من طراز ام أي-17ف5 على متنها قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو".

وتابع البيان "أمرنا بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث".

- مصير الجنرال مجهول -

وأوضح ضابط كبير في الجيش لوكالة فرانس برس أن الجنرال راوات وزوجته كانا في المروحية إلى جانب 12 شخصًا آخرين في طريقهم إلى كلية "ديفنس سيرفسز ستاف كولدج" العسكرية.

ولا يزال مصير الجنرال مجهولًا بحلول الساعة 10,25 بتوقيت غرينتش.

حارس أمن يقف خارج منزل قائد هيئة الأركان الهندية الجنرال بيبين راوات في نيودلهي في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 سجّاد حسين ا ف ب

وأعلن وزير الغابات في ولاية تاميل نادو ك.راماشندران من موقع الحادث، حسبما نقلت صحيفة "تايمز اوف انديا"أن سبع جثث انتُشلت على الأقلّ.

وقال مسؤول في فرق الانقاذ في كونور لوكالة فرانس برس "نقل بعض الجرحى إلى المستشفى" موضحا أن حوالى عشرين آلية لفرق الاطفاء في المكان لإطفاء حريق.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها محطات التلفزيون الإخبارية حطام المروحية الذي اندلعت فيه النيران في موقع الحادث في منطقة حرجية كثيفة قرب محطتها النهائية في منطقة نيلغيريس.

وتحطّمت المروحية على بعد نحو عشرة كيلومترات من الطريق الأقرب، ما أجبر فرق الانقاذ على التوجه إلى موقع الحادث سيرًا، حسبما قال مسؤول آخر من فرق الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وأظهرت صور من الموقع حشدًا يكافح لإخماد النيران بدلاء ماء بينما كانت مجموعة من الجنود تحمل أحد الركاب على نقالة مرتجلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية أقلعت من قاعدة لسلاح الجوي في سولور بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

مقرّب من مودي

والجنرال بيبين راوات المقرب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، هو أول رئيس لهيئة الأركان في الهند بعدما استحدثت الحكومة الهندية هذا المنصب العام 2019.

ويتحدّر الجنرال من عائلة عسكرية خدمت عدة أجيال في القوات المسلحة الهندية، وانضم إلى الجيش برتبة ملازم ثان عام 1978.

وخلال أربعة عقود من الخدمة العسكرية، قاد القوات المسلّحة في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند من كشمير، والمتمركزة على طول الخط الذي يفصلها عن الصين.

حرّاس أمن يقفون خارج منزل قائد هيئة الأركان الهندية الجنرال بيبين راوات في نيودلهي في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 سجّاد حسين ا ف ب

ويُنسب إليه إضعاف التمرّد الانفصالي على الحدود الشمالية الشرقية للهند، وأشرف على عملية عبر الحدود مع بورما المجاورة.

وكان قائدًا للجيش المؤلف من 1,3 مليون عنصر، من العام 2017 حتى 2019، قبل أن يصبح رئيس هيئة الأركان، بهدف تحسين التنسيق بين الجيش والبحرية والقوات الجوية، بحسب محلّلين.

وتعرّضت المروحية الروسية من طراز ام أي-17 التي دخلت حيز الاستعمال في السبعينيات والتي تُستخدم حول العالم، لحوادث عديدة على مرّ السنوات.

وتحطمّت مروحية ام اي-17 تابعة للجيش الأذربيجاني خلال طلعة تدريب الشهر الماضي، ما اسفر عن مقتل 14 شخصًا في الحادث.

وفي العام 2019، قُتل أربعة جنود اندونيسيين وجُرح خمسة آخرون في وسط جاوا في حادث تدريب آخر لمروحية من الطراز نفسه.

© 2021 AFP