وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر "لإحياء العلاقة" بين البلدين

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في مبادرة "لإحياء العلاقة" الفرنسية الجزائرية المتوترة منذ أشهر، يجري وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة إلى الجزائر الأربعاء. وسيلتقي لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون.

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بعد بوادر انفراج سابقة للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الجزائر الأربعاء في زيارة تهدف "لإحياء العلاقة" الفرنسية الجزائرية المتوترة منذ أشهر، على ما أفادت وزارة الخارجية وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوزارة "إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات". وسيلتقي لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون على ما أوضح المصدر نفسه.

فرانس24/ أ ف ب

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