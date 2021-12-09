إفراج مشروط عن رجل أعمال فرنسي اسرائيلي بعد توقيفه في أثينا

جاك غيز ا ف ب/ارشيف

رجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي بيني ستاينمتز يجلس في قاعة محكمة قرب أبيب في 14 آب/أغسطس 2017 في أعقاب توقيفه في إطار تحقيق دولي في غسيل أموال، وفق السلطات

اثينا (أ ف ب) – ذكر مصدر قضائي يوناني الخميس أن رجل الأعمال الفرنسي الاسرائيلي بيني شتاينميتز المدان بتهمة الفساد في رومانيا وسويسرا، أوقف في أثينا بموجب مذكرة دولية ثم أفرج عنه بشروط.

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وقال هذا المصدر إن بيني شتاينميتز أوقف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر عندما وصل بطائرة خاصة إلى مطار أثينا آتيا من إسرائيل، ثم أطلق سراحه مع منعه من مغادرة الأراضي اليونانية.

وأضاف أن مكتب المدعي العام في أثينا يدرس متانة مذكرة التوقيف الدولية التي تتعلق بحكم بالسجن خمسة أعوام صدر في حقه في رومانيا في قضية إعادة ممتلكات بطريقة غير قانونية.

وأوقف بيني شتاينميتز (65 عاما) في آب/أغسطس 2017 في إسرائيل مع اسرائيلي آخر يدعى تال سيلبرستاي المستشار السابق للمستشار النمسوي السابق كريستيان كيرن في تحقيق دولي في وقائع مشبوهة تتعلق بغسل أموال.

وحكم على الرجلين في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020 غيابيا في رومانيا بالسجن خمس سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بـ "تشكيل جماعة إجرامية منظمة" في قضية تعود إلى السنوات من 2006 إلى 2008 كبدت الدولة الرومانية خسائر قيمتها 135 مليون يورو.

وبعد نحو شهر، حكمت محكمة سويسرية على بيني شتاينميتز في 22 كانون الثاني/يناير بالسجن خمس سنوات في قضية فساد أخرى مرتبطة بتراخيص مناجم.وقد اتهم برشوة موظفين حكوميين في غينيا في إطار هذه القضية.

كذلك حكمت بأن يدفع تعويضا قدره 50 مليون فرنك سويسري (46 مليون يورو) لمنطقة جنيف.

وجاءت الدعوى بعد تحقيق دولي طويل بدأ في 2013 بشأن تراخيص لمناجم في غينيا منحت إلى مجموعته "بيني شتاينميتز للموارد" حيث كان خبير الالماس يعمل بصفة مستشار.

وحصلت المجموعة في 2008 قبيل وفاة الرئيس الغيني السابق لانسانا كونتي، على امتيار لاستثمار المربعين 1 و2 اللذين يعدان من أكبر مناجم الحديد في العالم، في سيماندو ، حيث وظف 170 مليون دولار.

وباعت منذ ذلك الحين 51 بالمئة لمجموعة فالي البرازيلية في مقابل 2,5 مليار دولار.

ومثل بيني شتاينميتز حرا خلال محاكمته في سويسرا في كانون الثاني/يناير.

وبما أنه يعيش في الخارج مُنح تصريحًا يسمح له بدخول الأراضي السويسرية للمشاركة في محاكمته، ولكنه سمح له أيضا بالمغادرة على الرغم من إدانته.

بورك-هيك/اا/غ ر

© 2021 AFP