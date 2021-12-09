دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا 3-2

ايزابيلا بونوتو ا ف ب

المهاجم الهولندي أرناوت دانجوما (يمين) يحتفل مع زميله جيرار مورينو بتسجيله الهدف الثالث لفياريال الإسباني في مرمى مضيفه أتالانتا الإيطالي خلال لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا، برغامو في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021

روما (أ ف ب) – أكمل فياريال الإسباني عقد الفرق المتأهلة الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3-2، بعدما كان متقدماً بثلاثية نظيفة الخميس في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

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وكانت المباراة مقررة الأربعاء لكن كثافة الثلوج التي تساقطت في برغامو حالت دون إقامتها وأرجئت الى الخميس.

وكان فياريال بحاجة الى التعادل للحاق بمتصدر المجموعة مانشستر يونايتد الإنكليزي وحجز بطاقته الى ثمن النهائي لأول مرة منذ انجاز موسم 2008-2009 حين وصل الى ربع النهائي قبل أن تنتهي المغامرة على يد أرسنال الإنكليزي.

لكنه حقق أكثر من ذلك بفضل أهداف الهولندي أرناوت دانجوما (3 و51) والفرنسي إتيان كابويه (42)، قبل أن يعود الأمل لأتالانتا بفضل هدفي الأوكراني روسلان مالينوفسكي (71) والكولومبي دوفان زاباتا (80).

وحرم فريق "الغواصة الصفراء" الذي شارك في المسابقة نتيجة تتويجه الموسم الماضي بطلاً للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، أتالانتا من بلوغ ثمن النهائي للموسم الثالث توالياً، والاكتفاء باكمال مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يخوض الدور الإقصائي الفاصل الذي يجمع الفرق المنتقلة من دوري الأبطال بتلك التي حلت وصيفة بمجموعاتها في المسابقة القارية الثانية.

وفي المقابل، لحق فياريال بمواطنيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، رباعي إنكلترا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي حامل اللقب وليفربول، باريس سان جرمان وليل الفرنسيين، أياكس الهولندي، بنفيكا وسبورتينغ البرتغاليين، بايرن ميونيخ الألماني، وسالزبورغ النمسوي.

وتقام قرعة ثمن النهائي الإثنين، على أن يبدأ هذا الدور في 15 شباط/فبراير ويختتم في 16 آذار/مارس.

© 2021 AFP