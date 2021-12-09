دوري أن بي ايه: سقوط ثلاثي المقدمة في الشرقية نتس وبولز وباكس

كارمن مانداتو غيتي/ا ف ب

لاعب هيوستن روكتس غاريسون ماثيوز يسجل ضد بروكلين نتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 8 كانون الاول/ديسمبر

لوس انجليس (أ ف ب) – سقط ثلاثي المقدمة في المنطقة الشرقية بروكلين نتس، شيكاغو بولز وميلووكي باكس حامل اللقب، ضد كل من هيوستن روكتس، كليفلاند كافالييرز وميامي هيت تواليًا، في أبرز نتائج الاربعاء من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وأسقط هيوستن روكتس بروكلين نتس المنقوص متصدر المنطقة 114-104، محققًا انتصاره السابع تواليًا، كما خسر وصيفه شيكاغو بولز أمام كليفلاند كالفالييرز 115-92.

سجل إريك غوردون 21 نقطة لروكتس قبل أن يخرج في الربع الأخير بالاخطاء الستة، فيما أضاف غاريسون ماثيوز 19 ليحقق هيوستن سلسلة من سبعة انتصارات متتالية للمرة الاولى منذ أن فاز بثماني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

أما من جانب الخاسر، سجل جيمس هاردن 25 نقطة في المباراة الثانية التي خاضها ضد فريقه السابق منذ انتقاله إلى نتس في كانون الثاني/يناير الفائت.

وأراح نتس نجميه كيفن دورانت، أفضل مسجل في الدوري هذا الموسم، ولاماركوس ألدريدج.

في كليفلاند، سجل داريوس غارلاند 24 نقطة وأضاف المبتدئ إيفان موبلي 16 وتسع متابعات، ليعود كافالييرز الى سكة الانتصارات محققًا فوزه الاكبر هذا الموسم ضد شيكاغو الذي افتقد للعديد من نجومه.

في وقت سابق من اليوم، بات مات توماس رابع لاعب في بولز يتم استبعاده بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا بعد إصابته بكوفيد-19.

وسافر توماس الى كليفلاند لكن مدرب بولز بيلي دونوفان تلقى الانباء صباح الاربعاء، إلا أنه أكد أنه رغم الغيابات، كان على اللاعبين المتاحين أن يقدموا الافضل.

وقال بعد الخسارة "نحن أفضل من ذلك. ويجب أن نكون أفضل. لا أعرف من سيعود الى المنافسات وفي أي موعد. كل ما أفكر به الآن هو أننا سنتوجه الى ميامي مع ذات المجموعة، وإذا لا ننافس على أعلى مستوى، سنحصل على النتيجة ذاتها أسوة باليوم... لا أقول إننا سنحقق الفوز حتمًا، ولكن بإمكاننا القيام بعمل أفضل من اليوم".

ويستضيف ميامي، رابع الشرقية، فريق بولز السبت في أعقاب إسقاطه ميلووكي باكس 113-104 مساء الاربعاء، ملحقًا بحامل اللقب ثالث المنطقة الشرقية الهزيمة الثانية فقط في آخر 12 مباراة.

ورغم غياب بام أديبايو وجيمي باتلر عن الفائز بسبب الاصابة، إلا أن كايليب مارتن كان على الموعد مع 28 نقطة، هي الاعلى في مسيرته.

واكتفى نجم باكس العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بـ15 نقطة مع خمس محاولات ناجحة فقط من 13 محاولة.

© 2021 AFP