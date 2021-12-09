رولان غاروس: تعيين موريسمو مديرة للبطولة

لوكا بارييوليه ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – عُينت الفرنسية أميلي مورسمو المصنفة أولى عالميًا سابقًا والمتوجة بلقبين كبيرين، مديرة لبطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد المحلي للعبة الخميس.

إعلان اقرأ المزيد

وستتولى موريسمو المهام حتى العام 2024 أقله، خلفًا لغي فورجيه، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد جيل موريتون خلال مؤتمر صحافي.

وقالت موريسمو (42 عامًا) المتوجة في أستراليا وويمبلدون عام 2006 إنه "فخر وشرف" لها أن تتولى هذا المنصب، مضيفة "سأكون على مستوى التطلعات".

وذكر موريتون أن فورجيه الذي أدار رولان غاروس منذ العام 2016 ودورة باريس للماسترز ألف نقطة منذ 2012 والذي ينتهي عقده مع نهاية 2021، رفض العروض التي قدمها له لتجديد عقده.

وأضاف موريتون أنه سيُعلن عن اسم المدير الجديد لدورة باريس "في بداية 2022".

© 2021 AFP