كيميش يغيب عن بايرن حتى مطلع 2022 لارتشاح رئوي بسبب فيروس كورونا

كريستوف ستاخي ا ف ب/ارشيف

أثار كيميش الجدل بشأن اللقاح في ألمانيا بعد أن كشف أنه لم يتلق الطعم "لأسباب شخصية".

برلين (أ ف ب) – أعلن بايرن ميونيخ الألماني الخميس أن لاعبه يوزوا كيميش سيغيب حتى كانون الثاني/يناير من العام المقبل، لتعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كوفيد-19.

إعلان اقرأ المزيد

وأصيب كيميش، غير الملقّح، بفيروس كورونا الشهر الفائت.

ونقل النادي في بيان على موقعه عن لاعب خط الوسط "أنا سعيد لأن فترة العزل بسبب فيروس كورونا قد انتهت. أنا بحال جيدة ولكن غير قادر بعد على التمرن بشكل كامل بسبب ارتشاح رئوي طفيف".

وتابع ابن الـ26 عامًا "لذلك سأقوم ببعض التدريبات التأهيلية وأطوق للعودة بشكل كامل في (كانون الثاني) يناير".

سيغيب كيميش عن مباراة العملاق البافاري ضد ضيفه ماينتس السبت، لقاء خارج الديار ضد شتوتغارت في الرابع عشر من الشهر الحالي والمباراة الاخيرة هذا العام ضد فولفسبورغ في أليانز أرينا في السابع عشر منه.

وأثار كيميش الذي لم يلعب منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، الجدل بشأن اللقاح في ألمانيا الشهر الفائت بعد أن كشف أنه لم يتلق الطعم "لأسباب شخصية".

أثارت الأخبار غضب بعض مشجعي بايرن، كونه يتعين على الجماهير في مباريات كرة القدم في ألمانيا تقديم إثبات أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح أو تعافوا من كوفيد، في حين أنه يكفي اللاعبين أن يظهروا نتيجة اختبار سلبية.

وزعمت صحيفتا بيلد وكيكر أن زميليه في النادي، سيرج غنابري وجمال موسيالا، تلقيا اللقاح بعد وضعهما في الحجر الصحي كحالات مخالطة.

كما كشف مدرب المنتخب الالماني هانزي فليك الشهر الماضي أن كيميش قد يغير رأيه بشأن المسألة "أعتقد أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح بما خص تلقي يوزوا للقاح".

وأفادت تقارير الشهر الماضي أن بايرن ميونيخ الالماني قرر حسم أجور خمسة لاعبين غير ملقحين في صفوفه.

ومن المتوقع أن تكون إحدى الخطوات الأولى التي سيتخذها المستشار الألماني المنتخب حديثًا أولاف شولتس كرئيس للحكومة، تمرير قانون لجعل التلقيح إلزاميًا اعتبارًا من شباط/فبراير أو آذار/مارس من العام المقبل.

ويتصدر بايرن ترتيب البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، كما أنهى الاربعاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بفوز سادس جاء على حساب برشلونة الاسباني ليخرج الاخير من الدور الاول للمسابقة القارية الام للمرة الاولى منذ موسم 2000-2001.

© 2021 AFP