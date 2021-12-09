هيئة إيطالية تفرض غرامة ضخمة على "أمازون" لانتهاكها قواعد المنافسة

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

ميلانو (أ ف ب) – فرضت هيئة تنظيم المنافسة في إيطاليا الخميس غرامة تزيد عن 1,128 مليار يورو على شركة "أمازون" بسبب "إساءة استخدام مركز مهيمن" عبر التمييز ضد باعة لم يستخدموا خدماتها اللوجستية.

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وهذه واحدة من أكبر الغرامات التي تفرضها دولة على خلفية ممارسات تعتبر ضارة بالمنافسة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة المستهدفة في دول عدة.

وقالت الهيئة في بيان "أضرت أمازون بمشغلين منافسين لها في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أعربت الشركة الأميركية عن "اعتراضها الشديد" على هذه العقوبة التي ستقدم استئنافا ضدها. كما اعتبرت أن "الغرامة والإجراءات التصحيحية المقترحة غير مبررة وغير متناسبة".

ورأت هيئة تنظيم المنافسة الإيطالية الخميس أن موقع أمازون المهيمن في السوق الإيطالية "مكّنها من الترويج لخدماتها اللوجيستية... لدى باعة نشيطين على منصتها على حساب مشغلين منافسين".

وأضافت أن الباعة الذين لا يستخدمون خدمة أمازون اللوجيستية يحرمون من "مجموعة من المزايا الأساسية لإبراز (منتجاتهم) وتحسين آفاق المبيعات".

بذلك، قامت الشركة الأميركية "بإلحاق الضرر بمقدمي خدمات لوجستية للتجارة الإلكترونية منافسين من خلال منعهم من تقديم أنفسهم للبائعين عبر الإنترنت كمقدمي خدمات بجودة تضاهي لوجستيات أمازون"، وفق الهيئة.

وخلصت إلى أن هذه الاستراتيجية "وسعت الفجوة بين قوة أمازون وقوة منافسيها" في السوق الإيطالية.

ضاعفت دول في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مالية على الشركات الرقمية الأميركية والصينية العملاقة في الأشهر الأخيرة في محاولة لمزيد تنظيم أنشطتها.

وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الأخيرة "تعاونت بشكل وثيق" مع هيئة تنظيم المنافسة الإيطالية في هذا التحقيق الذي اعتبرته "مثالا على التنسيق الناجح".

© 2021 AFP