ولي العهد السعودي يؤكد على "متانة العلاقات" مع قطر

الدوحة (أ ف ب) – أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس على "متانة العلاقات" بين بلاده وقطر في ختام زيارته إلى الإمارة الخليجية للمرة الأولى منذ القطيعة بين الدولتين في 2017 وبعد المصالحة التي حصلت في مطلع العام 2021.

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وبعث الأمير محمد برقية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء السعودية، قال فيها إن الزيارة تؤكد "متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة".

ووصل ولي العهد السعودي الأربعاء إلى قطر في إطار جولة خليجية، والتقى الشيخ تميم حيث بحثا "مناقشة سبل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الانباء القطرية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة إياها بالتقرب من إيران وبدعم منظمات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأعيد فتح الحدود مع قطر بعد مصالحة حصلت في منطقة العُلا السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

وتأتي هذه الجولة قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

والخميس زار الأمير محمد مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استاد لوسيل، الملعب الذي يتسع لأكثر من ثمانين ألف متفرج وسيستضيف المباراة النهائية في كأس العالم 2022 في قطر.

وغادر ولي العهد الدوحة متوجها إلى البحرين، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وتأتي جولة بن سلمان في خضم زخم دبلوماسي لحل الخلافات الإقليمية، خاصة مع إيران وتركيا. وقد قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة ليومين إلى قطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات.

كما ظهرت مؤشرات هذا العام على تحسن العلاقات بين السعودية وإيران، مع إجراء عدة جولات من المحادثات منذ نيسان/أبريل بهدف تحسين العلاقات.

© 2021 AFP