إيرباص مستعدة للجوء إلى تحكيم مستقل لتسوية خلافها مع الخطوط الجوية القطرية

عامر قرشي ا ف ب/ارشيف

طائرة تابعة للخطوط القطرية بعد إقلاعها من مطار كابول في 10 أيلول/سبتمبر 2021

باريس (أ ف ب) – أعلنت مجموعة إيرباص الخميس أنها مستعدة للجوء إلى تحكيم مستقل لمحاولة تسوية نزاعها مع الخطوط الجوية القطرية التي أوقفت طائرات "ايه350" بسبب تدهور سطح جسم الطائرة.

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وبعدما دانت ما اعتبرته "تفسيرا خاطئا" من جانب زبونها وحتى "تهديد للبروتوكولات الدولية للسلامة الجوية"، قالت المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية في بيان إنها قررت الاستعداد "لتقييم قانوني مستقل".

وأضافت في البيان الذي اتسم بنبرة حادة غير معتادة حيال أحد أهم زبائن المجموعة وثاني شركة للطيران في الشرق الأوسط، أن الأمر يتعلق بـ "حل الخلاف الذي لم يتمكن الطرفان من تسويته خلال المناقشات المباشرة والمفتوحة".

وتابع المصدر نفسه أن هذا الإجراء الذي قالت إيرباص إنها "تأسف لاضطرارها لاتخاذه" أصبح "ضروريا للدفاع عن مكانتها وسمعتها".

ولم يتم كشف شكل الإجراء الذي يمكن أن تطلقه إيرباص.

وردا على سؤال حول هذا الأمر خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أكد نائب الرئيس التنفيذي لبرامج وخدمات الشركة المصنعة للطائرات فيليب مون، أن العقود التجارية بين إيرباص والخطوط الجوية القطرية تنص على إمكانية من هذا النوع من دون يضيف أي تفاصيل. ف

وأعلن الخطوط الجوية القطرية مطلع آب/أغسطس أنها تلقت أمرا من السلطات المنظمة في بلدها بإبقاء 13 من طائراتها إيرباص "إيه350" على الأرض بسبب التدهور السريع لأسطح جسم الطائرة.

ويضم أسطول "قطر إيروايز" 34 طائرة "ايه350-900" و19 طائرة "ايه350-1000" حسب وثيقة لإيرباص.

مع ذلك قالت المجموعة الأوروبية التي تعترف بتدهور في حالة الطلاء يمكن أن يعرض شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة على جسمها المصنوع من مواد مركبة، إن هذا ليس له أي عواقب على السلامة خلال تحليقها.

وخلال مباحثاتها مع إيرباص، أكدت الخطوط الجوية القطرية عكس ذلك، بحسب المجموعة الأوروبية التي تأخذ على شركة الطيران أيضا "رفضها (...) من دون مبرر شرعي" الحلول التصحيحية التي اقترحتها المجموعة.

وأضافت إيرباص أنها "تعمل على إعادة إقامة حوار بناء مع عميلتها حول هذا الأمر ، لكنها لا تنوي قبول استمرار صدور أي تصريحات غير دقيقة من هذا النوع".

وأوضح مون أن إيرباص قررت اتخاذ هذا الإجراء وإعلانه لأن الخطوط الجوية القطرية "قطعت المرحلة الأولى من إجراءات قضائية".

وفي اتصالات هاتفية أجرتها وكالة فرانس برس مساء الخميس، قال ناطقون باسم الخطوط الجوية القطرية أن لا تعليق لديهم في الوقت الحالي.

© 2021 AFP